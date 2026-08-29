Fedorovs uzsāk jaunu darbu pēc aiziešanas no Ukrainas valdības
Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs ir kļuvis par konsultantu militāro inovāciju jautājumos Itālijā.
Itālijas aizsardzības ministrs Gvido Krozeto piektdien pēc tikšanās Romā paziņoja, ka Fedorovs ir pieņēmis piedāvājumu kļūt par viņa konsultantu militāro inovāciju jautājumos.
Krozeto sacīja, ka Fedorovam ir plaša pieredze šajā jomā un ka viņi apsprieduši dronus, bezpilota sistēmas un pretgaisa aizsardzību. Ņemot vērā straujās tehnoloģiskās pārmaiņas, Itālijas aizsardzībai jākļūst ātrākai un pielāgojamākai, piebilda ministrs.
Fedorovs platformā "X" pateicās par šo piedāvājumu. Viņš sacīja, ka grib atbalstīt Itāliju "mūsdienīgu karadarbības tehnoloģiju pieņemšanā, sava aizsardzības sektora stiprināšanā un pielāgošanās jauniem globālās drošības izaicinājumiem jomā".
Viņš uzsvēra, ka Ukrainai ir unikāla pieredze, ar kuru tā grib dalīties ar saviem sabiedrotajiem.
"Vienlaikus mans galvenais mērķis paliek nemainīgs: es turpinu savu darbu Ukrainā pie svarīgākajiem projektiem, kas stiprina mūsu aizsardzību un palīdz piesaistīt starptautiskus resursus," sacīja Fedorovs.
Fedorovs ir ceturtais aizsardzības ministrs, kas Ukrainā atcelts no amata kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma. 35 gadus vecais Fedorovs bija šajā amatā no šī gada janvāra līdz jūlijam.
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Viņš tiek uzskatīts par potenciālu prezidenta Volodimira Zelenska sāncensi un ir aicinājis sarīkot prezidenta vēlēšanas, neraugoties uz notiekošo karu.