Zelenskis draud Krievijai ar 1000 dronu triecieniem dienā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien draudēja pastiprināt dronu triecienus dziļi Krievijas teritorijā, palielinot to skaitu līdz 1000 dienā.
"Uzdevums ir: 1000 dronu dienā tāla darbības rādiusa uzbrukumiem Krievijai. Mēs pašlaik veicam vidēji vairāk nekā 300 šādus tāla darbības rādiusa uzbrukumus - šim skaitam jāpieaug," Zelenskis sacīja savā vakara videouzrunā no Kijivas.
Viņš uzsvēra, ka Ukrainai vajag maksimizēt ieroču izmantošanu, lai atvairītu Krievijas uzbrukumus.
Kijiva ir palielinājusi Maskavas īstenotā kara cenu ar uzbrukumiem naftas pārstrādes rūpnīcām, loģistikas centriem un militāriem mērķiem.
Lai gan Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atzinis ekonomiskos zaudējumus, viņš mēģina samazināt šo zaudējumu nozīmīgumu, sakot, ka tie nav kritiski.
Ukrainas prezidents ir vairākkārt paziņojis, ka Kijivas praktiskais mērķis ir ar militāry rīcību piespiest Maskavu sēsties pie sarunu galda.
"Viņiem jau ir mazāk degvielas, mazāk eksporta un samazināta loģistikas jauda," sacīja Zelenskis, atsaucoties uz Krievijā veikto uzbrukumu rezultātiem.
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"Viņiem būs vēl vairāk šādu zaudējumu, ja Krievija nav gatava saprātīgām sarunām par šī kara izbeigšanu," piebilda Zelenskis.
Ukraina jau ir paralizējusi Novorosijskas ostu, kas ir svarīga Krievijas Melnās jūras flotei. "Mēs noteikti atradīsim ceļus, kā bloķēt arī citas viņu ostas," sacīja Zelenskis.
Atbildot uz to, Krievija uzbrūk Melnās jūras ostām Odesas apgabalā, padarot kuģošanu par praktiski neiespējamu.
Zelenskis arī sacīja, ka ASV viņu informējušas par Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktora Džona Retklifa sarunām šonedēļ Maskavā, un pateicās "par nepieciešamo toni sarunās ar Krieviju".
Retklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu, tīmekļa izdevumam "Politico" trešdien apgalvoja divas informētas personas. Retklifa "vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm", izteicies viens no avotiem.
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka Putins neuzbruks NATO teritorijai. "Man bija labas sarunas ar viņu. Viņš neuzbruks NATO teritorijai," Tramps teica žurnālistiem Ovālajā kabinetā.
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