“Karš nebeigsies”: Budanovs paziņo, ka jau drīzumā varētu atsākties Ukrainas un Krievijas sarunas
Jau drīzumā varētu atsākties Ukrainas un Krievijas sarunas, taču tās būtu tehniskas, bet karš nebeigsies, paziņoja Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs.
"Es domāju, ka sarunas notiks jau pavisam drīz. Taču tās galvenokārt attieksies uz tehnisko pusi un gatavošanos kaut kam lielākam, pie kā, es ceru, mēs galu galā nonāksim," Budanovs sacīja intervijā ukraiņu žurnālistei Nataļai Mosejčukai, runājot par kara turpināšanās perspektīvām.
Viņš arī apstiprināja, ka drīzumā gaidāma jauna plaša gūstekņu apmaiņa. Krievijas cilvēktiesību komisāre Jana Lantratova iepriekš bija runājusi par tās sagatavošanu.
Vienlaikus Budanovs apstiprināja, ka "nav reāli" gaidīt, ka karš beigsies tagad vai līdz ziemas beigām. Viņaprāt, karš turpināsies, līdz abas puses vienlaikus būs gatavas spert soli viena otrai pretī.
Budanovs sacīja, ka var pilnīgi atklāti apgalvot, ka Ukraina ir tam gatava, taču Krievija "šobrīd - saku kā persona, kas ir dziļi iesaistīta šajā procesā - tieši saka: "Mēs varbūt arī vēlētos, bet nē!"".