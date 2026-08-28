“Mazāk nevaram”: Ukrainai frontes noturēšanai ik mēnesi jāmobilizē vismaz 30 000 cilvēku
Lai saglabātu pašreizējo situāciju frontē, Ukrainai ik mēnesi jāmobilizē vismaz 30 000 cilvēku, paziņoja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs.
"Mēs nevaram mobilizēt mazāk par 30 000 cilvēku mēnesī. Šis ir minimālais nepieciešamais skaits, lai saglabātu to, kas mums ir," viņš teica piektdien pārraidītā televīzijas intervijā.
Vienlaikus viņš negaida, ka mobilizācijas situācija būtiski mainīsies pēc Jevheņija Hmaras iecelšanas aizsardzības ministra amatā.
"Es būšu pietiekami drosmīgs, lai jums pateiktu: nē, nekas daudz nemainīsies. Jo vajadzība ir vismaz 30 000, un tas ir milzīgs cilvēku skaits. Tāpēc, lai cik daudz mēs teiktu, ka iesaukšanu aicināsim citādi, kvantitatīvie rādītāji nemainīsies," Budanovs atzina.
Kā viņš paskaidroja, var mainīt pieeju teritoriālo vervēšanas un sociālā atbalsta centru darbam, jo īpaši apkarojot nelegālas darbības gadījumus un piespiedu mobilizācijas metodes.
"Es ceru, ka mēs varēsim mainīt dažas pieejas šai neregulārajai spēka pielietošanai. Tas nav universāli, bet tas notiek. Mums tas ir jāapkaro," paziņoja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs.
Viņš arī uzsvēra, ka pat pēc šo jautājumu risināšanas nav iespējams nodrošināt, ka visi ir apmierināti ar mobilizāciju.
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