Zelenskis ceļ trauksmi: Krievija plāno palielināt ballistisko raķešu ražošanu
Krievija plāno palielināt ballistisko raķešu ražošanu, piektdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, apliecinot, ka Ukraina strādās, lai stātos pretī tādiem centieniem.
"Tagad mums ir arī atjaunināti dati par Krievijas ballistisko raķešu ražošanu un tās plāniem palielināt šo ražošanu. Mēs tam pretosimies, un ir svarīgi, lai pasaules lielākajās jurisdikcijās tiktu sniegts atbilstošs sankciju atbalsts. Visas detaļu, iekārtu un darbgaldu piegādes, ko Krievija izmanto raķešu ražošanā, ir pilnībā jābloķē," Zelenskis rakstīja platformā "Facebook" pēc sarunas ar Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāju Olehu Ivaščenko.
Ukrainas prezidents norādīja, ka Krievijas spēja ražot ballistiskās raķetes daļēji ir arī tās starptautisko partneru atbildība, jo "bez ārvalstu komponentiem krievi nespēj īstenot nevienu savas raķešu programmas elementu".
Ukrainas prezidenta sankciju politikas komisārs Vladislavs Vlasjuks sacīja, ka Ukraina sagaida, ka starptautiskie partneri sinhronizēs sankcijas pret identificētiem Krievijas ballistisko raķešu ražotājiem un pastiprinās eksporta kontroli pār ārvalstīs ražotām komponentēm.
Prezidenta komisārs uzsvēra, ka identificētās Krievijas ballistisko raķešu sistēmās, piemēram, raķetēs "Iskander-M" un S-400 sistēmas izmantotajās raķetēs, joprojām ir atrodami elektroniskie komponenti, kas ražoti ASV, Japānā, Vācijā, Taivānā, Francijā, Lielbritānijā un Šveicē.