“Es nesteidzos”: Trampa solītā īsā operācija pret Irānu pārvērtusies pusgadu ilgā karā
Šodien aprit seši mēneši kopš ASV un Izraēlas kara sākuma pret Irānu. Konflikts ievilcies krietni ilgāk, nekā sākotnēji solīja ASV prezidents Donalds Tramps, kurš to raksturoja kā “nelielu operāciju”, kas ilgs tikai dažas nedēļas.
Karš joprojām nav beidzies, taču Tramps apgalvo, ka militārie triecieni un blokāde ir nodarījuši smagus zaudējumus Irānas vadībai, bruņotajiem spēkiem un ekonomikai. Šonedēļ ASV administrācija paziņoja, ka turpmāk lielāku uzmanību veltīs ekonomiskā spiediena pastiprināšanai, nevis militārām darbībām. Jaunā stratēģija paredz draudēt ar sankcijām valstīm un uzņēmumiem, kas turpinās sadarboties ar Teherānu. Šāds pavērsiens noticis laikā, kad pēc pusgadu ilgušā kara sarukuši ASV munīcijas krājumi, raisot bažas par valsts spēju reaģēt uz iespējamiem konfliktiem citviet pasaulē.
Arī Trampa iepriekšējie solījumi ātri izbeigt karu kļuvuši arvien klusāki. Šonedēļ viņš uzsvēra, ka nesteidzas panākt Irānas atgriešanos pie sarunu galda. “Viņi nemaksā saviem karavīriem. Viņiem ir nopietnas problēmas un ļoti ierobežotas iespējas. Mēs nevēlamies ar viņiem runāt un nemeklējam iespēju tikties,” ceturtdien žurnālistiem paziņoja Tramps.
Sešos mēnešos karš ASV izmaksājis vairāk nekā 37,5 miljardus ASV dolāru. Konflikts ietekmējis arī prezidenta popularitāti pirms novembrī gaidāmajām Kongresa vēlēšanām. Tramps savulaik asi kritizēja iepriekšējos prezidentus par nodokļu maksātāju naudas un amerikāņu karavīru dzīvību izšķērdēšanu Tuvo Austrumu konfliktos, kā arī solīja neiesaistīt valsti “nebeidzamos karos”.
Vienlaikus Tramps noraida kara salīdzināšanu ar ASV iebrukumiem Irākā un Afganistānā, uzsverot, ka amerikāņu sauszemes spēki Irānā nav izvietoti.
Šonedēļ prezidents sociālajos tīklos dalījās ar mākslīgā intelekta radītu attēlu un uzrakstu “Misija izpildīta 2026”. Tajā Tramps redzams uz ASV iznīcinātāju, karakuģa un karogu fona.
Vienlaikus karš turpinās. ASV un Izraēlas triecieni nodarījuši nopietnus zaudējumus Irānas gaisa un jūras spēkiem. Irānas amatpersonas lēš, ka valstij radīti tiešie un netiešie zaudējumi 270 miljardu dolāru apmērā. Kara sākumā Izraēlas triecienos tika nogalināta liela daļa Irānas politiskās un militārās vadības, tostarp valsts augstākais līderis ajatolla Ali Hamenei.
Tomēr Irāna saglabājusi ietekmes līdzekli stratēģiski nozīmīgajā Hormuza šaurumā. Pirms kara to dienā šķērsoja aptuveni 130 kuģu, bet trešdien cauri šaurumam izbraukuši tikai 24. Lai gan Tramps apgalvo, ka šaurums ir atvērts, naftas un sašķidrinātās dabasgāzes pārvadātāji joprojām izvairās no riskantā maršruta.
Katara un Pakistāna turpina meklēt diplomātisku risinājumu. Kataras premjerministrs šeihs Mohammeds bin Abdulrahmans Al Thani ceturtdien ieradās Teherānā, lai pārrunātu Irānas un Omānas priekšlikumu palielināt kuģu satiksmi Hormuza šaurumā. Savukārt Tramps pagaidām neizrāda interesi atgriezties pie jūnijā panāktās sākotnējās vienošanās, kas sabruka pēc Irānas uzbrukumiem kuģiem.
ASV finanšu ministrs Skots Besents šonedēļ izziņoja kampaņu “Operation Economic Outcast”, kuras mērķis ir ekonomiski izolēt Irānu. Pagaidām gan valstīm izteikti tikai brīdinājumi pārtraukt tirdzniecību ar Teherānu, bet sekundārās sankcijas vēl nav noteiktas.
Īpaši sarežģīts jautājums ir Ķīna – Irānas lielākā tirdzniecības partnere un naftas pircēja. Pekina jau paziņojusi, ka iebilst pret, tās ieskatā, nelikumīgām vienpusējām sankcijām. Savukārt Tramps, jautāts, kādēļ sankcijas vēl nav noteiktas Ķīnas bankām, atbildēja izvairīgi: “Kas teica, ka es to nedaru? Jūs nezināt, vai es to daru. Man taču nav viss jāpaziņo.”
ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.