Barselona ir nogurusi no tūristiem: vai turp vēl ir vērts doties un kas vietējos tracina visvairāk?
Barselona ir viena no Eiropas pilsētām, ko pārmērīga tūrisma plūsma skārusi visvairāk. Tas licis gan pašvaldībai, gan vietējiem iedzīvotājiem ieviest arvien stingrākus pasākumus, lai mazinātu tūrisma radīto slogu.
Barselonā tiek ieviesti arvien jauni ierobežojumi tūristiem, savukārt vietējie iedzīvotāji, cīnoties pret milzīgajiem atpūtnieku pūļiem, rīko protestus un pat atklāti uzbrūk atbraucējiem. Tāpēc arvien vairāk ceļotāju uzdod jautājumu: vai uz Barselonu vispār vēl ir vērts doties?
Tomēr ceļojumu eksperte Keitija Meizere savā rakstā izdevumā "The Independent" norāda, ka ir vairāki vienkārši veidi, kā Barselonā kļūt par "labu" tūristu un iegūt vietējo iedzīvotāju labvēlību. Viņa uzsver, ka tūrisms reģiona ekonomikai joprojām ir ļoti nozīmīgs, par ko liecina gan daudzviet rīkotie festivāli, gan jaunu tūrisma objektu atvēršana. Taču tūristiem būtu vairāk jāciena vietējo iedzīvotāju ikdiena un dzīvesveids.
Izmantojiet sabiedrisko transportu
Eksperte aicina tūristus nepārslogot pilsētas ielas ar nomas automašīnām un taksometriem, kā arī neapdraudēt gājējus ar elektriskajiem skrejriteņiem. Turklāt Barselonas sabiedriskais transports ir salīdzinoši lēts un ērts, bet ieņēmumi no biļešu pārdošanas tiek izmantoti pilsētas transporta sistēmas attīstībai.
Pārtiku iegādājieties mazos veikalos un tirgos
Pērkot pārtiku un dzērienus nelielos vietējos veikaliņos, jūs tieši atbalstāt pilsētas iedzīvotājus un mazos uzņēmumus. Turklāt cenas šādās vietās nereti ir tādas pašas vai pat zemākas nekā lielveikalos.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Izvēlieties legālu naktsmītni
Viens no galvenajiem Barselonas iedzīvotāju neapmierinātības cēloņiem ir īstermiņa dzīvokļu īre tūristiem. Tā samazina vietējiem pieejamo mājokļu skaitu un veicina cenu kāpumu. Tāpēc ceļotājiem ieteicams izvēlēties oficiāli reģistrētas naktsmītnes, jo īpaši nelielas viesnīcas.
Dodiet priekšroku autentiskiem bāriem
"Daži no gardākajiem ēdieniem, ko esmu baudījusi Barselonā, ir tapuši Peru, Ekvadoras, Kolumbijas un Argentīnas virtuves ietekmē. Lai Barselonā labi paēstu, jābūt atvērtam tam, kurp jūs aizved jūsu intuīcija," iesaka pieredzējusī ceļotāja. Savukārt tiem, kuri vēlas nobaudīt tradicionālus katalāņu ēdienus, viņa iesaka doties uz restorānu "Can Culleretes" Gotiskajā kvartālā. Tas tiek uzskatīts par vecāko Barselonas restorānu – tas darbojas kopš 18. gadsimta un piedāvā tradicionālus vietējos ēdienus un reģiona vīnus.
Iemācieties dažas frāzes katalāņu valodā
Barselona lepojas ar savu katalāņu mantojumu. Lai gan ikdienā pilsētā plaši izmanto arī spāņu valodu, dažu katalāņu frāžu apguve parāda cieņu pret vietējo kultūru un vidi. Ceļotājiem tiek ieteikts, piemēram, "hola" vietā izmantot "bon dia" vai "bona tarda", bet "por favor" vietā – "si us plau".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Cieniet vietu, kuru apmeklējat
"Viena no lietām, kas Barselonas iedzīvotājus patiešām kaitina, ir cilvēki, kuri staigā apkārt bez krekla. Šī nav kūrortpilsēta – tajā atrodas neskaitāmas baznīcas un svētvietas, tāpēc, izrādot cieņu, nestaigājiet pa pilsētu bez krekla," norāda eksperte. Tāpat tūristiem jābūt pieklājīgiem un, norēķinoties ar karti, nevajadzētu aizmirst par dzeramnaudu. Eksperte aicina arī nepārblīvēt šaurās Barselonas ielas, pēkšņi apstājoties, lai uzņemtu kārtējo fotogrāfiju. "Un nefotografējiet bezpajumtniekus, kuri Barselonu sauc par savām mājām. Galvenais, ko tūristiem vajadzētu atcerēties: Barselona ir cilvēku dzīvesvieta, nevis tikai tūrisma objekts.
Sarunājieties ar vietējiem
Pieredzējusī ceļotāja norāda, ka saruna ar viesnīcas durvju sargu vai bārmeni var pastāstīt par Barselonu un katalāņu kultūru daudz vairāk nekā jebkurš ceļvedis. "Daļa Barselonas problēmas ir atsvešinātības sajūta, ko rada miljoniem cilvēku, kas piepilda pilsētas ielas. Aprunājieties ar cilvēkiem, kamēr dzerat alu vai apmeklējat galeriju. Tas ir lielisks veids, kā saprast, ka tieši tas – nevis fotogrāfijas un pat ne ēdiens – ir ceļošanas būtība," viņa secina.