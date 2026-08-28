Iepazīstieties - jaunais Norvēģijas karalis Hokons VIII!
Pēc karaļa Haralda V nāves par Norvēģijas monarhu kļuvis viņa dēls Hokons, kas, neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu popularitāti. 53 gadus vecais Hokons par karali automātiski kļuva pēc sava tēva nāves piektdien. Gaidāms, ka vēlāk piektdien viņš dos amata zvērestu valdībai.
Pēdējā laikā Hokona vārds publiskajā telpā izskanējis saistībā ar ģimeni - sievas Metes-Māritas plaušu transplantāciju, atklāsmēm par viņas saikni ar notiesāto ASV dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu, viņa padēla notiesāšanu par izvarošanu un viņa ekscentriskās māsas un viņas vīra, ASV pilsoņa un pašpasludinātā šamaņa, uzvedību.
Hokons ir tikpat pieticīgs un nosvērts kā vairums norvēģu, kas vairās no greznības un izrādīšanās. Haralda V valdīšanas laikā monarhijas popularitāte bija augsta tieši karaļa pieticīgā dzīvesveida un vienojošā statusa dēļ.
Hokons lielu uzmanību pievērsis savu paaudzi satraucošajiem jautājumiem, piemēram, vides aizsardzībai un cīņai pret rasismu un homofobiju.
"Ir svarīgi, lai mēs aizsargātu to, kas mēs esam, un lai Norvēģija būtu valsts, kurā mums ir atļauts mīlēt un būt kopā ar jebkuru, ar ko vien vēlamies," dienu pēc asiņainā uzbrukuma geju kopienai Oslo 2022. gada jūnijā uzsvēra nākamais monarhs.
1973. gada 20. jūlijā dzimušais Hokons apmeklēja valsts pirmskolas iestādes un skolas, jo tā vēlējās viņa vecāki karalis Haralds un karaliene Sonja. Karaļpāris vēlējās redzēt viņu augam starp citiem norvēģiem.
Pēc vidusskolas viņš trīs gadus pavadīja karaflotē un dienēja kā virsnieks uz torpēdkuģa.
Viņš ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē Kalifornijas Universitātē Bērklijā un maģistra grādu starptautiskajā politikā Londonas Ekonomikas skolā.
Hokonam patīk slēpošana, sērfošana un vindsērfings, kā arī mūzika.
1999. gadā mūzikas festivālā Kristiānijā viņš satika savu nākamo sievu. Bijusī oficiante un vientuļā māte Mete-Mārita Hjesema-Heibija ir atzinusi, ka pirms kāzām 2001. gadā viņai bijusi visai vētraina pagātne. Viņa savulaik pabijusi arī ballītēs, kurās bija pieņemts lietot narkotikas. Viņas vecākā dēla Mariusa Borga Heibija tēvs ir daudzkārt tiesāts, cita starpā arī par uzbrukumu un kokaīna glabāšanu.
Taču norvēģi pieņēma kroņprinča izvēlēto sievu. Pārim ir divi bērni - 2004. gadā dzimusī Ingrīda Aleksandra, kas, kā gaidāms, kādu dienu kļūs par karalieni, un gadu vēlāk dzimušais Sverre Mangnuss.
Šogad Mete-Mārita nonāca uzmanības centrā saistībā ar Epstīna skandālu, jo ASV publicētie Epstīna lietas dokumenti liecina, ka no 2011. līdz 2014. gadam, kad Epstīns jau bija notiesāts par dzimumnoziegumiem, Metei-Māritai ar amerikāņu finansistu bijusi reizēm intīma sarakste. Hokona sieva apgalvoja, ka Epstīns ar viņu ir manipulējis un maldinājis.
Savukārt Metes-Māritas dēlam no iepriekšējām attiecībām Mariusam Borgam Heibijam jūnijā tika piespriests četru gadu cietumsods, tiesai atzīstot viņa vainu divās izvarošanās un 32 citos likumpārkāpumos. 29 gadus vecais Heibijs spriedumu pārsūdzējis.
Metei-Māritai ir bijušas arī veselības problēmas. Nopietnas plaušu slimības dēļ 53 gadus vecajai kroņprincesei jūlijā veica plaušu transplantāciju.
Lai gan skandālu dēļ Norvēģijas karaliskās ģimenes tēls ir cietis un mazinājies tās atbalsts, monarhija valstī joprojām ir populāra.
"Kad esi precējies, tas ir gan labos, gan sliktos laikos," Hokons martā izteicās kādā televīzijas intervijā.
Savukārt jaunā karaļa māsa Marta Luīse 2024. gadā salaulājās ar pašpasludināto amerikāņu šamani Dareku Veretu. Marta Luīse, kas aizraujas ar alternatīvajām terapijām, vairākkārt ir vainota par sava princeses titula izmantošanu komerciāliem mērķiem.