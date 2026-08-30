Atklāts gadu desmitiem sens noslēpums: Baltijas jūrā beidzot atrastas pazudušās zemūdenes
Vairāk nekā 80 gadus tie gulējuši jūras dzelmē, līdz pētniekiem izdevies atrast trīs Otrā pasaules kara laika vācu kara kuģu vrakus. Divi no tiem atrodas Baltijas jūrā pie Polijas krastiem, bet trešais – Vidusjūrā pie Grieķijas.
Šie atradumi ir ne tikai nozīmīgas Otrā pasaules kara liecības. Divas no atrastajām zemūdenēm vienlaikus ir arī vācu karavīru apbedījuma vietas jūras dzelmē.
Vācu zemūdenes "U-583" vraks tika atrasts Baltijas jūrā aptuveni 65 metru dziļumā starp Dānijas salu Bornholmu un Polijas ostām Kolobžegu un Ustku.
Atradumu, izmantojot modernās tehnoloģijas, identificēja Polijas ūdenslīdēju organizācija "Stowarzyszenie Wyprawy Wrakowe". Pētnieki norāda, ka vraks ir saglabājies gandrīz pilnībā. "U-583" bija Vācijas 5. flotiles mācību zemūdene, kas 1941. gada 15. novembrī sadūrās ar citu zemūdeni un nogrima, laupot visu 45 apkalpes locekļu dzīvības.
Tāpat Baltijas jūrā pie Polijas krastiem atrasta arī zemūdene "U-649". Tā nogrima 1943. gada 24. februārī līdzīgā incidentā – pēc sadursmes ar citu vācu zemūdeni. Šajā avārijā bojā gāja 35 karavīri, bet 11 apkalpes locekļus izdevās izglābt. Par šī vraka precīzu atrašanās vietu un stāvokli plašāka informācija pagaidām netiek sniegta.
Pagaidām nav zināms, kas ar abiem vrakiem notiks turpmāk. Vācijas Kara kapu aprūpes tautas apvienība aicina atstāt tos neskartus, paužot bažas par to iespējamo izlaupīšanu. Apvienības pārstāvis Kristians Lībke kritizē neseno lēmumu Polijā mīkstināt zemūdens kultūras mantojuma aizsardzības noteikumus, norādot, ka tas rada riskus objektu drošībai, jo Baltijas jūrā un citviet pasaulē jau iepriekš ir fiksēti kara kapu marodierisma gadījumi.
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Vienlaikus Vidusjūrā pie Grieķijas krastiem pētnieku komanda "AegeanTec" pēc vairāku gadu meklējumiem 96 metru dziļumā atradusi vācu ātrlaivu "LS 6". Tiek uzskatīts, ka 15 metrus garais kuģis ir vienīgais šīs sērijas eksemplārs, kas saglabājies tik labā stāvoklī. Vraks jūras dzelmē atrodas vertikālā pozīcijā. "LS 6" tika smagi bojāts 1943. gada septembrī un nogrima tauvā ceļā uz remonta vietu. Vēstures avoti liecina, ka cilvēku upuru šīs ātrlaivas nogrimšanas laikā nebija.