"Lētu kafijas tasi vērtā" Melnkalne jau klauvē pie Eiropas Savienības durvīm
Eiropas Savienības (ES) paplašināšanās process kopš tālajā 2013. gadā notikušās Horvātijas uzņemšanas bija nonācis sava veida stagnācijā, taču tagad guvis jaunu impulsu un pie savienības durvīm klauvē virkne vairāk vai mazāk gatavu nākotnes dalībvalstu. Pirmajā rindā neapšaubāmi stāv tūristu iemīļotā Melnkalne, un par tās drīzu kļūšanu par 28. ES dalībvalsti šaubās tikai retais.
Tomēr uz Melnkalnes pleciem pavisam nepelnīti nonācis tāds kā testa objekta statuss visam nākotnes paplašināšanās procesam, jo tās uzņemšana radīs precedentu tam, kā tuvākajā nākotnē ES paplašināšanās tiks finansēta, tāpat Melnkalnes piemēram būs liela nozīme, lemjot par iespējamo visa pievienošanās procesa reformēšanu.
Paredzams, ka Melnkalne, kas par ES kandidātvalsti kļuva tālajā 2010. gadā, pilntiesīgas dalībvalsts statusu iegūs 2028. gada pirmajā pusē, kad ES prezidējošā valsts būs Itālija. Šī nelielā Rietumbalkānu valsts, kurā ir tikai 626 000 iedzīvotāju, ir ievērojami atrāvusies no pārējām kandidātvalstīm, un tās kļūšana par 28. ES dalībvalsti tiek uzskatīta par samērā drošu. Tiesa, diez vai jau ar 2028. gada 1. janvāri, bet nedaudz vēlāk gada gaitā.
Melnkalnes pasludinātais grafiks "28. līdz ‘28" (28. ES dalībvalsts līdz 2028. gadam) izvirza mērķi līdz šā gada beigām noslēgt visas 33 sarunu nodaļas ar ES. Tas nebūt nav nereālistisks mērķis. Līdz šim Melnkalne ir atvērusi visas un noslēgusi 18 no nepieciešamajām 33 sarunu nodaļām, turklāt atlikušo sadaļu noslēgšanā tai palīdz daudzas ES dalībvalstis, ieskaitot Latviju. Arī institūciju reformēšanā Melnkalnei palīdz vairākas ES dalībvalstis, un, piemēram, Melnkalnes Centrālās bankas vadība Latvijas Banku žurnālistiem minēja kā paraugu, kas izmantots tās reformām.
Melnkalnes sarunās ar ES jau aiz muguras ir arī sarežģītā 32. nodaļa par finanšu kontroli, kuras noslēgšana ilustrē Melnkalnes paveikto darbu institucionālās uzticības un finanšu pārredzamības veidošanā. "Atlantic Council" norāda, ka abas šīs jomas ir īpaši būtiskas, lai piesaistītu papildu ES investīcijas.
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Tomēr Melnkalnes priekšā stāv vairāki ļoti svarīgi jautājumi, kuriem nepieciešams drīzs risinājums. To vidū ir arī cīņa pret dezinformāciju un cita veida ārvalstu ietekmi, turklāt Melnkalnei joprojām ir jānoslēdz 15 nodaļas, pirms tā varēs pabeigt sarunas ar ES. To vidū ir nodaļas par dažiem no visgrūtākajiem jautājumiem, piemēram, vides noteikumi, tiesu sistēmas reforma un ekonomiskā konkurētspēja. ES ir īpaši uzsvērusi tiesiskumu kā prioritāti Melnkalnei.
Melnkalnes ceļam uz ES ar lielu interesi līdzi seko arī citas Rietumbalkānu valstis. Arī Melnkalnes reģionālie kaimiņi - Albānija, Serbija, Bosnija un Hercegovina, Ziemeļmaķedonija un Kosova - risina sarunas par pievienošanos ES, tomēr to progress ir lēnāks un arī visai atšķirīgs.
Uzņemšanas izmaksas kā par lētu kafijas tasi
Lai nomierinātu ES dalībvalstis jautājumā par jaunu valstu uzņemšanas izmaksām, amatpersonas cenšas pielietot simboliskus un visiem saprotamus "rādītājus". Melnkalnes uzņemšanas izmaksas tiek lēstas 3,2 miljardu eiro apmērā, ko ES amatpersonas jau nodēvējušas par "vienu ļoti lētu kafijas tasi katram ES iedzīvotājam", jo šīs izmaksas uz vienu iedzīvotāju nākamajā budžeta ciklā no 2028. līdz 2034. gadam pat nesasniedz vienu eiro gadā.
Šīs izmaksas veidos lauksaimnieku subsīdijas un reģionālos maksājumus no ES kopējā budžeta. ES nākamais 2 triljonu eiro budžets, kas stāsies spēkā 2028. gada sākumā, gan būs vēl jāpapildina, lai segtu jauno dalībvalstu pievienošanās izmaksas. EK 30. jūnijā publicēja finanšu priekšlikumu par Melnkalnes pievienošanos ES. Tagad tam jāsaņem ES dalībvalstu piekrišana, pirms sāksies finanšu sarunas starp Briseli un Podgoricu.
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Melnkalnes iemaksas ES budžetā nākamajos septiņos gados tiek lēstas 500 miljonu eiro apmērā. Pēc EK aplēsēm, visā šajā periodā Melnkalne saņems 277 miljonus eiro lauksaimnieku subsīdijās, vairāk nekā 1 miljardu eiro reģionālajiem maksājumiem un lauku attīstības izdevumiem, kā arī 592 miljonus eiro migrācijas fondos. Vietējie uzņēmumi saņems 523 miljonus eiro no bloka jaunā rūpniecības fonda - Eiropas Konkurētspējas fonda -, kaut gan šis finansējums tiks piešķirts konkursa kārtībā, līdz ar to grūti prognozējams.
ES izpildinstitūcija lēš, ka kopējās pievienošanās neto izmaksas - starpība starp iemaksām un izmaksām - visām Balkānu valstīm, kas cenšas pievienoties ES, nākamajos septiņos gados būs astoņi miljardi eiro, raksta "Politico".
Precedents paplašināšanās procesam nākotnē
Melnkalnes ES pievienošanās atbalsta pakete varētu radīt precedentu turpmāko paplašināšanās kārtu finansēšanai tuvākajā nākotnē, tādējādi vēl vairāk apgrūtinot jau tā sarežģītās diskusijas par bloka nākamo ilgtermiņa budžetu. Tā kā Melnkalnes uzņemšanas finansiālā ietekme uz ES gandrīz 2 triljonu eiro lielo ilgtermiņa budžetu būs minimāla, strīdi attiecībā uz jau tā jutīgajām budžeta sarunām notiks ne tik daudz naudas, cik principa dēļ, "Euronews" brīdinājis kāds ES diplomāts.
Jaunais ES paplašināšanās impulss ir arī veicinājis aicinājumus reformēt pievienošanās procesu, un vairākas ES valstis ierosina ieviest jaunas demokrātijas garantijas un pakāpenisku integrāciju tādām kandidātvalstīm kā Ukraina. Līdz ar to tagad tieši Melnkalne ir kļuvusi par tādu kā lakmusa papīrīti tam, kāds izskatīsies nākamais paplašināšanās vilnis.
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Galvenie strīdi varētu izraisīties par to, kā finansēt papildu izmaksas, ko Melnkalne radītu ES budžetam - vai nu pārdalot esošos resursus, vai piesaistot jaunus -, un kāda varētu būt ietekme uz bloka fondiem. Finansēšanas programmas atspoguļo dalībvalstu atšķirīgās politiskās prioritātes un ir galvenais strīdus jautājums budžeta sarunās, kur ES dienvidu daļas un Austrumeiropas valstis pieprasa vairāk līdzekļu kohēzijas un lauksaimniecības politikai, bet ziemeļu valstu galvaspilsētas mudina koncentrēties uz konkurētspēju un aizsardzību, norāda "Euronews".
Ja Melnkalne kļūtu par ES dalībvalsti, tā kļūtu par tā saucamo "neto saņēmēju", saņemot no ES vairāk naudas, nekā tā iemaksā. Saskaņā ar EK priekšlikumu ievērojama daļa no kohēzijas un lauksaimniecības finansējuma nāktu no resursiem, kurus Melnkalnei bija paredzēts saņemt saskaņā ar "Globālo Eiropas plānu" - ES attīstības palīdzības programmu. Citiem vārdiem, tā kā Melnkalne vairs neatbilst attīstības palīdzības saņemšanas kritērijiem, tai jau piešķirtie līdzekļi tiktu novirzīti lauksaimniecības un reģionālajam finansējumam. Par pārējo finanšu programmu finansēšanu īstas skaidrības nav.
"Neto maksātāju" valstis, piemēram, Vācija un Nīderlande, kuras dēvē par "taupīgajām", ir centušās samazināt ES budžeta kopējo apjomu, lai valstu iemaksas saglabātu minimālas, un, visticamāk, tagad centīsies panākt esošo resursu pārdali.
Lai gan faktiskā summa valstu budžetiem varētu būt niecīga, šis jautājums radīs precedentu turpmākiem pievienošanās līgumiem - gan attiecībā uz tādām valstīm kā Albānija un Moldova, kas vienkārši ir mazākas, gan daudz sarežģītākos gadījumos, piemēram, Ukrainas gadījumā. Rezultātā var arī nostiprināties atturoša ietekme uz bagātākajām valstīm, kas apsver dalību ES un kuras jau no paša sākuma būtu neto iemaksātājas. Piemēram, Islande, kas 2015. gadā apturēja savu pievienošanās procesu, bet augusta beigās rīkos referendumu par to, vai atsākt sarunas par pievienošanos ES.
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Ko Melnkalne iegūs
Dalība ES nodrošinās Melnkalnei piekļuvi ES vienotajam tirgum, kā arī stabilizēs pārvaldības sistēmas un sniegs diplomātisko aizsardzību kā daļai no Eiropas ģimenes.
Lai novērtētu milzīgos ekonomiskos ieguvumus, ko ES dalība var sniegt reģiona valstīm, Balkānu valstis kā piemēru izmanto Horvātiju, kura pievienojās ES 2013. gadā. Pagājušajā gadā Horvātijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums bija 3,4% un IKP uz vienu iedzīvotāju bija apmēram 32 450 eiro. Salīdzinājumam, Melnkalnes IKP pieaugums ir 2,7 procenti un 22 580 eiro IKP uz vienu iedzīvotāju tajā pašā gadā. Pievienošanās ES kā 28. dalībvalstij nodrošinātu Melnkalnei piekļuvi brīvi cirkulējošajiem ES kapitāla un darba tirgiem, kā arī ES mēroga kohēzijas fondiem, kas var palīdzēt realizēt valsts ekonomisko potenciālu.
Jau tagad Melnkalne ir saņēmusi 46 miljonus eiro pievienošanās sagatavošanas modernizācijas līdzekļos, izmantojot ES Pievienošanās sagatavošanas palīdzības instrumentu līdz 2027. gadam, kā arī iepriekšējos 279 miljonus eiro laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. ES Rietumbalkānu izaugsmes plāns, kas visam reģionam paredz sešus miljardus eiro aizdevumu un dotāciju veidā, ietver 383 miljonu eiro lielu atbalsta paketi Melnkalnei, no kuras 89 miljoni eiro jau ir izmaksāti pēc reformu veiksmīgas pabeigšanas.
Arī citām ES iestādēm ir nozīmīga loma. Eiropas Investīciju banka, kas nesen atvēra jaunu pastāvīgo biroju Podgoricā, ir paziņojusi par 175 miljonu eiro finansējumu infrastruktūras modernizācijai dzelzceļa līnijā no Baras uz Golubovciem. Šī dzelzceļa līnija savieno Melnkalni un plašāko Rietumbalkānu reģionu ar Centrāleiropu, izmantojot Paneiropas koridoru tīklu.
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Krievijas un Serbijas ietekme
Viens no smagākajiem un steidzamāk risināmajiem izaicinājumiem, kas stāv Melnkalnes valdības priekšā, ir ārvalstu ļaunprātīgā ietekme. Šīs ārvalstis, precīzāk, Serbija un Krievija, nesekmīgi centās novērst Melnkalnes pievienošanos NATO un tagad tiecas palēnināt valsts tuvošanos dalībai ES. Jāņem gan vērā, ka ne tikai Melnkalnes valdība, bet arī opozīcija ir izteikti proeiropeiska.
Nākamās parlamenta vēlēšanas Melnkalnē ir plānotas 2027. gada 30. jūnijā vai agrāk, un jau tagad pastāv bažas par Krievijas dezinformāciju un iejaukšanos plašsaziņas līdzekļu telpā.
Kopumā Krievijas ietekme Melnkalnē pēdējos gados ir ievērojami samazinājusies. To ietekmē arī fakts, ka starp abām valstīm vairs nav tiešo avioreisu. Tomēr apmēram 10% tūristu, kas apmeklē Melnkalni, ir Krievijas tūristi, kas valstī ierodas caur Turciju vai Serbiju.
Panākumu gūšanai informatīvajā karā Melnkalne tomēr nav pārāk labās pozīcijās. Apmēram trešdaļa Melnkalnes iedzīvotāju sevi identificē kā serbus, turklāt daudzi vietējie serbi noliedz, ka melnkalnieši vispār veidotu jebkādu nacionālo identitāti. Valstī ir milzīga prokrieviskās un it īpaši proserbiskās Pareizticīgās baznīcas ietekme, kuru iegrožot traucē arī tas, ka lielākā daļa Melnkalnes mediju pieder serbiem. Serbija un Krievija izmanto šos medijus, lai pasniegtu Melnkalni kā vēl vienu serbu valsti, kas izplata un leģitimizē Serbijas un Kremļa politiku.
Serbijas valsts, mediji un akadēmiskās aprindas agresīvi cenšas atgriezt Melnkalni Belgradas politiskajā un kultūras ietekmē, brīdināja arī Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas deputāti, kuri gada sākumā mudināja Podgoricu nekavējoties izveidot centrālu institūciju cīņai pret ārvalstu ietekmes un dezinformācijas operācijām, kā arī citiem hibrīddraudiem. Citu rekomendāciju vidū bija arī ieteikums izveidot visiem pieejamu mediju finansētāju un reālo labuma guvēju reģistru.
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Politizētās pareizticīgo baznīcas
Krievijas un Serbijas pareizticīgās baznīcas vieno ļoti ciešas saites, un to attiecības bieži tiek raksturotas kā "brālīgas". Abas baznīcas iestājas pret Rietumu liberālo ietekmi un apgalvo, ka tā rada draudus tradicionālajām pareizticīgo vērtībām. Melnkalne ir tieši Serbijas Pareizticīgās baznīcas "pārziņā", bet tā bieži rīkojas kā Serbijas nacionālās politikas īstenošanas instruments, nevis kā reliģiska institūcija laicīgā valstī.
Piemēram, pērn Serbijas baznīcas mācītāji Melnkalnē sāka aktīvi slavināt Otrā pasaules kara laika serbu monarhistus un nacistu kolaboracionālistus, ieskaitot plaši pazīstamus kara noziedzniekus. Šos izteikumus daudzi uzskata par vēstures revizionismu un naida runu, un tie var padziļināt etnisko un politisko šķelšanos un apgrūtināt Melnkalnes centienus integrēties Eiropā.
Metropolīts Joanikije, kurš ir Serbijas Pareizticīgās baznīcas augstākais garīdznieks Melnkalnē, pagājušajā vasarā izraisīja sašutumu, slavējot kara laika četņiku komandieri Pavli Džurišicu, kurš ir atbildīgs par dažādām zvērībām, tostarp musulmaņu un antifašistu partizānu slaktiņiem Melnkalnē un Bosnijā. Četņiki kara laikā bija radikāli noskaņoti serbu monarhisti un bieži sadarbojās ar nacistiskās Vācijas okupācijas spēkiem cīņā pret Josipa Tito vadītajiem komunistiskajiem partizāniem. Pats Džurisičs no nacistiem 1944. gadā saņēma Dzelzs krustu, pirms 1945. gadā gāja bojā kaujā. Taču pērn Joanikije slavēja Džurišicu kā "personību, kas izceļas ar savu varonību un nepārspēto raksturu". Arī citi Serbijas baznīcas līderi Melnkalnē slavēja citus četniku līderus.
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Cilvēktiesību organizācijas un opozīcijas politiķi nosodīja šos izteikumus kā vēsturiskus viltojumus un kā apvainojumus Melnkalnes konstitucionālajām vērtībām, jo īpaši tās pamatprincipiem kā pilsoniskai, antifašistiskai un laicīgai valstij.
Eksistē arī Melnkalnes Pareizticīgā baznīca, kurai gan ir maz sekotāju un ietekmes. Tomēr tā ir kā dadzis acī Serbijas Pareizticīgo baznīcai, kas šī gada sākumā jau zvanīja trauksmes zvanus, apgalvojot, ka pasaules pareizticīgo garīgais līderis Konstantinopoles patriarhs Bartolomejs I, kurš tika apsaukāts par "antikristu sutanā" un "sātana iemiesojumu", gatavojoties atzīt Melnkalnes Pareizticīgo baznīcu. Starp citu, Bartolomejam I tika pārmesta arī "Krievu pareizticības" atstumšana arī Baltijas valstīs un citviet.
Protams, Serbijas un Krievijas pareizticīgo vadībai Bartolomejs I kļuva par ienaidnieku pēc tam, kad viņš 2018. gadā atļāva izveidot no Krievijas metropolīta neatkarīgu Ukrainas Pareizticīgo baznīcu.
Avoti: "Atlantic Council", "Euronews", "Deutsche Welle", "Politico", "Euractiv".