Eiropas valstī, ko iecienījuši arī Latvijas ceļotāji, strauji izplatās bīstamais Rietumnīlas vīruss
Grieķijā satraucoši pieaug saslimstība ar Rietumnīlas vīrusu – tikai vienas nedēļas laikā reģistrēti 75 jauni vietējas izcelsmes inficēšanās gadījumi.
Saskaņā ar Grieķijas Nacionālās sabiedrības veselības organizācijas (EODY) jaunāko iknedēļas ziņojumu šajā epidemioloģiskajā sezonā kopējais saslimšanas gadījumu skaits sasniedzis 232, vēsta "Euronews".
165 saslimušajiem attīstījušies centrālās nervu sistēmas bojājumi, tostarp encefalīts, meningīts vai paralīze. Vēl 67 pacientiem slimība noritējusi vieglāk vai arī neiroloģiski simptomi nav konstatēti. Līdz 26. augustam reģistrēti 19 nāves gadījumi, visi mirušie bijuši vecāki par 65 gadiem.
Slimnīcu noslodze joprojām ir augsta. 26. augustā stacionāros ārstējās 73 pacienti, no kuriem 26 atradās intensīvās terapijas nodaļās, bet viens – paaugstinātas aprūpes nodaļā. Līdz tam laikam no slimnīcām jau bija izrakstīti 124 pacienti.
Vīrusa uzliesmojuma epicentrā - Atika
Pašlaik vissarežģītākā situācija ir Atikas reģionā, kur Veselības ministrija ziņo par īpaši aktīvu vīrusa cirkulāciju un saslimšanas gadījumu skaita pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.
Kopumā inficēšanās gadījumi konstatēti 61 pašvaldībā, 18 reģionālajās vienībās un piecos Grieķijas reģionos – Atikā, Tesālijā, Centrālajā Maķedonijā, Peloponesā un Centrālajā Grieķijā.
Šobrīd vissarežģītākā situācija izveidojusies Atikas austrumu daļā. Šeit vairākās pašvaldībās konstatēti desmitiem inficēšanās gadījumu, turklāt satraucoši liela daļa no tiem noritējuši smagi un izraisījuši centrālās nervu sistēmas bojājumus.
Ārpus Atikas pastiprināta vīrusa izplatība vērojama arī Tesālijā, kur tikai vienā no lielākajām pašvaldībām fiksēts 21 saslimšanas gadījums, bet kopumā infekcija izplatījusies visā reģiona teritorijā. Slimības uzliesmojums nav saudzējis arī Centrālo Maķedoniju – saslimšanas gadījumi reģistrēti gan Saloniku apkārtnē, gan daudzviet citur, liekot veselības dienestiem rūpīgi sekot līdzi situācijas attīstībai.
Var parādīties jauni vīrusa izplatības perēkļi
Papildus pašvaldībām, kurās jau konstatēti cilvēku inficēšanās gadījumi, kompetentās iestādes epidemioloģisko un ģeomorfoloģisko datu analīzes rezultātā par "augsta riska zonām" noteikušas arī vairākas citas teritorijas. Šajos apgabalos pagaidām nav reģistrēti cilvēku saslimšanas gadījumi, tomēr Veselības ministrija uzskata, ka tajos pastāv vairāki faktori, kas var veicināt vīrusa pārnešanu.
Mediķi brīdina, ka tuvākajā laikā jauni saslimšanas gadījumi, visticamāk, tiks konstatēti gan jau skartajos, gan arī citos reģionos. EODY norāda, ka pēdējo nedēļu dati vēl var tikt koriģēti un saslimušo skaits var izrādīties lielāks, jo starp simptomu parādīšanos, diagnozes noteikšanu un oficiālu gadījuma apstiprināšanu bieži paiet vairākas dienas.
Rietumnīlas vīruss Grieķijā nav jaunums – pirmais plašais uzliesmojums valstī tika reģistrēts jau 2010. gadā. Taču klimata pārmaiņas, kas rada labvēlīgākus apstākļus vīrusa pārnēsātājiem – odiem – un pagarina to aktivitātes sezonu, tiek uzskatītas par vienu no faktoriem, kas veicina vīrusa izplatību Eiropā un palielina plašu uzliesmojumu risku.