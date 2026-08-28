Atklājas, ka bijusī “Pussy Riot” aktīviste gadiem sadarbojusies ar Krievijas specdienestiem
Bijušā "Pussy Riot" aktīviste Margarita Konovalova jeb Rita Floresa vairākus gadus esot slepeni sadarbojusies ar Krievijas Federālo drošības dienestu (FDD).
Par to viņa pati pastāstījusi intervijā izdevumam "Port", apgalvojot, ka par informatori kļuvusi nevis brīvprātīgi, bet gan pēc tam, kad drošības dienesta darbinieki viņu esot šantažējuši un draudējuši ierosināt krimināllietu.
Pēc Floresas teiktā, 2023. gada februārī FDD darbinieki veica kratīšanu viņas dzīvoklī. Divi specdienesta pārstāvji viņu esot iztaujājuši par publikācijām, kurās viņa bija rakstījusi par Krievijas armijas pastrādātajām masu slepkavībām Ukrainas pilsētā Bučā.
Viņi draudējuši pret viņu ierosināt krimināllietu, kā arī apgalvojuši, ka viņa „nekad nespēs pierādīt”, kas nogalinājis viņas māti.
Neilgi pēc tam Floresa parakstījusi vienošanos ar FDD un kļuvusi par specdienesta informatori. No tā brīža viņai nācies dzīvot dubultu dzīvi. FDD viņai piešķīra segvārdu „Hārlija”. Sākotnēji viņas uzdevums bijis vākt informāciju un veidot dosjē par māksliniekiem, bet vēlāk viņai likts izspiegot pašas paziņas un draugus.
Specdienestu interesējis, ar ko šie cilvēki sazinās, kas ir viņu ģimenes locekļi un kādas viņiem ir vājās vietas, kuras vajadzības gadījumā varētu izmantot pret viņiem. Floresa apgalvo, ka vairākkārt centusies FDD uzdevumus sabotēt.
Lai pārtrauktu informācijas nodošanu, viņa ar dažiem draugiem apzināti izraisījusi konfliktus un pārtraukusi kontaktus.
Tomēr 2025. gada vasarā viņai esot dots uzdevums, kas bijis daudz nopietnāks. Floresai vajadzējis ievilināt Serbijā Krievijas opozīcijas medija "Mediazona" izdevēju un bijušo "Pussy Riot" preses sekretāru Pjotru Verzilovu.
Pēc viņas teiktā, Krievijas aģenti Serbijā plānojuši viņu nolaupīt un nogalināt.
Šis uzdevums Floresi esot pārliecinājis, ka viņai jābēg no Krievijas. Tagad viņa nolēmusi publiskot savu stāstu, lai palīdzētu arī citiem cilvēkiem, kurus FDD, pēc viņas teiktā, piespiedis kļūt par informatoriem. „Es esmu dzīvs piemērs tam, ka vajag tikai paziņot pareizajiem cilvēkiem, un viņi jums simtprocentīgi palīdzēs,” sacījusi Floresa.