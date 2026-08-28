Mūžībā devies Norvēģijas karalis Haralds V
Piektdien, 28. augustā, 89 gadu vecumā mūžībā devies Norvēģijas karalis Haralds V (1937-2026).
Monarhs devās mūžībā Oslo Nacionālajā slimnīcā pēc tam - viņš tika nogādāts ārstniecības iestādē saistībā ar retu asins saslimšanu. Karaļa pils paziņoja, ka monarhs aizgājis mūžībā mierīgi plkst. 6.35 pēc vietējā laika, bet pie šobrīd karaļa pilī karogs nolaists pusmastā. "Dziļās skumjās paziņojam, ka viņa majestāte piektdien, 28. augustā plkst. 6.35, Oslo Universitātes slimnīcā miris," teikts karaļnama paziņojumā.
Pēdējās stundās pirms karaļa nāves pie viņa bija ieradušies ģimenes locekļi, bet pie pils cilvēki lika ziedus un atvadījās no valdnieka, kurš Norvēģijas troni ieņēma kopš 1991. gada.
Kas notiks tālāk?
Pēc Haralda V nāves Norvēģijas tronī stāsies viņa dēls Hokons, kurš jau vairākas reizes bija pildījis valsts vadītāja pienākumus laikā, kad tēvam veselības problēmu dēļ bija nepieciešama ārstēšanās. Tomēr jāatzīst, ka 53 gadus vecais jaunais karalis pārņem monarhiju sarežģītā laikā – karaļnamam pēdējos gados nācies saskarties ar vairākiem skandāliem un sabiedrības uzticības zudumu.
Tostarp karaļa sieva Mēte-Marita nonākusi plašā uzmanības lokā saistībā ar viņas agrākajām attiecībām ar pedofilu Džefriju Epstīnu, kurš bija notiesāts par seksuāliem noziegumiem pret nepilngadīgām jautienēm. Mēte-Marita atzinusi, ka šī draudzība bijusi kļūda, un publiski paudusi nožēlu par situāciju, kurā nonācis karaļnams.
Papildu izaicinājumu karaļnamam radīja arī Mētes-Maritas dēla Mariusa Borgs Hēbija krimināllieta. Viņš tika atzīts par vainīgu vairākos nodarījumos, tostarp divās izvarošanas epizodēs, un viņam piespriests četru gadu cietumsods. Lai gan Hēbijs nav karaļnama loceklis un nepilda oficiālus karaliskos pienākumus, šī lieta radījusi plašu sabiedrības rezonansi un ietekmējusi diskusijas par monarhijas tēlu.
Haralds V valdīja 35 gadus
Haralds V vēsturē paliks kā pirmais Norvēģijā dzimušais karalis kopš 14. gadsimta, kurš 35 valdīšanas gados būtiski mainīja priekšstatu par karaļnamu. Viņš padarīja monarhiju atvērtāku, caurskatāmāku un tuvāku sabiedrībai, bet pats bieži tika raksturots kā “tautas karalis” un pat “nācijas vectēvs”.
“Viņš vienmēr ir bijis ļoti tuvs cilvēkiem,” medijiem paudusi karaļnama eksperte Karolīne Vagle. Savukārt žurnāliste Tove Tālesena Haraldu raksturoja kā “vienu no mums” – cilvēku, kurš nekad nav mēģinājis radīt nepieejama valdnieka tēlu.
Haralds kļuva īpaši iemīļots pēc 2011. gada teroraktiem Oslo un Ūteijas salā, kad viņš aicināja norvēģus saglabāt vienotību un neļaut bailēm pārņemt sabiedrību. “Es tikai varu iedomāties jūsu sāpju dziļumu. Kā šīs valsts karalis es jūtu līdzi ikvienam no jums,” viņš toreiz sacīja upuru ģimenēm.
Arī ārpus politiskās un sabiedriskās lomas Haralds bija pazīstams ar savu cilvēcību. Viņš bija aizrautīgs burātājs, trīs reizes pārstāvēja Norvēģiju olimpiskajās spēlēs un aktīvi atbalstīja vides aizsardzību. Viņa laulība ar Sonju Haraldsenu arī kļuva par simbolisku pārmaiņu zīmi – topošais karalis apprecēja uzņēmēja meitu, nevis kādas Eiropas karaļnama pārstāvi, kā to bija vēlējies viņa tēvs. “Viņš nekad nav baidījies parādīt emocijas, humoru vai ievainojamību, un tieši tas padarīja viņu tik cilvēcīgu,” norādīja Vagle.