Ārlietu ministrija ziņo, ka Nepālā atrodas vismaz 39 tūristi no Latvijas
Ārlietu ministrija (ĀM) saņēmusi ziņas par 39 tūristiem no Latvijas, kas šobrīd varētu atrasties Nepālā. Konsulārajā departamentā ziņo, ka kopš katastrofas brīža tuviniekiem nav izdevies sazināties ar 28 personām.
Šo 39 tūristu vidū bija 34 Latvijas pilsoņi, kas devās uz Nepālu ar divām tūristu grupām. Kā norāda ĀM, informācijas apkopošanu apgrūtina fakts, ka neviens ceļotājs no tūristu grupām nebija reģistrējies Konsulārajā reģistrā. Konsulārajā reģistrā bija reģistrējies tikai viens individuālais ceļotājs, kurš ir apzināts, un viņš ir drošībā.
Šobrīd Nepālas Tūrisma departaments ir publicējis informāciju par sešiem Latvijas pilsoņiem, kuri uzskatāmi par bezvēsts pazudušiem. Konsulārais departaments ir informējis šo personu tuviniekus. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā saraksts tiks papildināts.
Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valstspiederīgo sarakstu ir nodevis Nepālas iestādēm, kā arī ticies ar iekšlietu ministru. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no valstspiederīgajiem būtu cietis. Latvijas goda konsuls aktīvi sazinās ar vietējām iestādēm, lai iegūtu informāciju. Arī Latvijas vēstniecība Ķīnā ir saziņā ar vietējām institūcijām un seko jaunākajai informācijai, norāda ĀM.
Plūdu sekas Nepālā
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.
Reģionā turpinās glābšanas darbi, reģions ir bez telefona sakariem un nav pieejams internets. Izglābtie tiek pulcēti Nuvakotā - kaimiņu provincē. Tuvāko divu dienu laikā tiks sākta viņu reģistrācija un sarakstu publicēšana, skaidro ĀM.
Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valstspiederīgo.
Tikmēr "Everest Today" bezvēsts pazudušo latviešu vidū pašlaik iekļautas sešas personas -1968. gadā dzimusī Ārija Lāce, 1974. gadā dzimusī Evita Sarma, 1981. gadā dzimušais Igors Dobrovoļskis, bez dzimšanas gada norādītā Inga Veisa, 1978. gadā dzimusī Olga Labada un 1982. gadā dzimusī Sofija Dobrovoļska.
Ieva vietnē "Facebook" norāda, ka plūdos pazudusi viņas vīra māsa Agnese ar vīru Raimondu. "Lūdzu, palīdziet ar jebkādu informāciju par Latvijas ceļotāju grupu Nepālā! Šobrīd Nepālā atrodas aptuveni 30 cilvēku liela Latvijas grupa, ar kuru mums nav iespējams sazināties. Šajā grupā ir arī Agnese mana vīra māsiņa un viņas vīrs Raimonds."
"Ja kādam ir jebkāda informācija par šo grupu, tās atrašanās vietu, maršrutu, sakariem ar grupas dalībniekiem vai cilvēkiem, kuri viņus pēdējie ir redzējuši, ļoti lūdzu, dodiet ziņu. Šobrīd svarīga ir katra, pat šķietami nenozīmīga informācijas drumstala," norāda Ieva.
Arī cilvēki no citām valstīm pauduši raizes par saviem pazudušajiem tuviniekiem. “Mēs sazināmies ar vēstniecību, caurskatām pazudušo cilvēku sarakstus un mēģinām izmantot visas iespējas, lai iegūtu jebkādu informāciju,” par savas māsas Bavikas Ramdžī meklēšanu sacīja viņas brālis Bhavešs. “Tas ir bijis briesmīgi,” viņš piebilda.
Svētceļojumā no ASV uz Nepālu bija devušies ar divu māsu - Ašnas un Šrejas vecāki. “Ir pagājusi tikai viena diena, bet šķiet, ka patiesībā pagājis daudz ilgāks laiks. Mēs viņus ļoti mīlam un vēlamies, lai viņi atgriežas mājās.”
Kontekts
Jau vēstīts, ka trešdienas, 26. augusta, vakarā uz ĀM Konsulārā departamenta diennakts dežuranta tālruni sāka pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kuri šobrīd atrodas Nepālā.
Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 469 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 1400 cilvēki, tajā skaitā simtiem ārvalstu tūristu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts, piektdien paziņojusi policija.