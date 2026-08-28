Plūdu sekas Nepālā
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.
Ūdens uzkrājums pie Ķīnas rada bažas par jaunu plūdu risku Nepālā - pazudušo vidū vairāki desmiti latviešu
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana. Vietējās varasiestādes ziņo, ka joprojām pazuduši aptuveni 977 cilvēku, bet bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 469.
Glābēji Trisuli apkaimē starp dubļiem klātām ielām un sagruvušām ēkām turpina meklēt izdzīvojušos. Virs plūdu skartajām teritorijām lido helikopteri, kas nogādā palīdzību un meklē cilvēkus, kuri vēl varētu būt dzīvi. Daudzi no bojāgājušajiem joprojām nav identificēti, jo spēcīgās ūdens un dubļu straumes līķus ir stipri sakropļojušas.
“Sākotnējā katastrofa jau ir bijusi šausminoša, taču cilvēki joprojām ir ļoti satraukti par iespējamiem nākamajiem plūdiem,” BBC sacīja Sarkanā Krusta pārstāvis Nepālā Deivids Fišers. Viņš uzsvēra, ka glābšanas komandas strādā ļoti sarežģītos apstākļos.
Jāuzsver, ka pēc ledāja sabrukuma kalnos lejup pa upju ielejām nogāzās milzīga ledus, akmeņu, dubļu un augsnes masa. Tie vietām aizšķērsoja upes tecējumu, izveidojot dabisku aizsprostu. Aiz šī aizsprostojuma upes augštecē pie Nepālas un Ķīnas robežas sāka uzkrāties ūdens, veidojot tā dēvēto aizsprostojuma ezeru. Ķīnas varasiestādes brīdina, ka tas varētu pārplūst un radīt vēl vienu postošu vilni tuvāko dienu laikā.
Glābšanas darbi turpinās, taču speciālisti brīdina – kamēr saglabājas jaunu plūdu risks, situācija Himalaju reģionā joprojām ir ārkārtīgi bīstama.
Trisuli apkārtnē īpaša uzmanība pievērsta hidroelektrostacijas tunelim, kur pēc katastrofas joprojām nav zināms vairāku cilvēku liktenis. Nepālas armija uz šo vietu nosūtījusi divus helikopterus. Iepriekš no tuneļa izdevies izglābt vairākus strādniekus un apkārtnes iedzīvotājus, taču meklēšanas darbi turpinās.
Meklēto personu sarakstā arī latvieši
Tikmēr ģimenes visā pasaulē izmisīgi gaida ziņas par saviem tuviniekiem. Daudzi no pazudušajiem bija svētceļnieki, kas devās uz Kailaša kalna reģionu. Latvijā, Austrālijā, Indijā, Lielbritānijā un citās valstīs cilvēki sociālajos tīklos publicē aicinājumus palīdzēt atrast pazudušos radiniekus.
Kamēr vairākos avotos minēts, ka pazudušo vidū ir vairāki desmiti latviešu, vietnē "Everest Today" ziņots, ka pazudušo personu vidū ir seši latvieši -1968. gadā dzimusī Ārija Lāce, 1974. gadā dzimusī Evita Sarma, 1981. gadā dzimušais Igors Dobrovoļskis, bez dzimšanas gada norādītā Inga Veisa, 1978. gadā dzimusī Olga Labada un 1982. gadā dzimusī Sofija Dobrovoļska.
Ieva vietnē "Facebook" norāda, ka plūdos pazudusi viņas vīra māsa Agnese ar vīru Raimondu. "Lūdzu, palīdziet ar jebkādu informāciju par Latvijas ceļotāju grupu Nepālā! Šobrīd Nepālā atrodas aptuveni 30 cilvēku liela Latvijas grupa, ar kuru mums nav iespējams sazināties. Šajā grupā ir arī Agnese mana vīra māsiņa un viņas vīrs Raimonds."
"Ja kādam ir jebkāda informācija par šo grupu, tās atrašanās vietu, maršrutu, sakariem ar grupas dalībniekiem vai cilvēkiem, kuri viņus pēdējie ir redzējuši, ļoti lūdzu, dodiet ziņu. Šobrīd svarīga ir katra, pat šķietami nenozīmīga informācijas drumstala," norāda Ieva.
Arī cilvēki no citām valstīm pauduši raizes par saviem pazudušajiem tuviniekiem. “Mēs sazināmies ar vēstniecību, caurskatām pazudušo cilvēku sarakstus un mēģinām izmantot visas iespējas, lai iegūtu jebkādu informāciju,” par savas māsas Bavikas Ramdžī meklēšanu sacīja viņas brālis Bhavešs. “Tas ir bijis briesmīgi,” viņš piebilda.
Svētceļojumā no ASV uz Nepālu bija devušies ar divu māsu - Ašnas un Šrejas vecāki. “Ir pagājusi tikai viena diena, bet šķiet, ka patiesībā pagājis daudz ilgāks laiks. Mēs viņus ļoti mīlam un vēlamies, lai viņi atgriežas mājās.”
Šāda veida notikumi Himalaju reģionā kļūst biežāki
Katastrofu izraisīja ledāja sabrukums Himalajos, kas radīja milzīgu ūdens un dubļu vilni. Sākotnēji tika pieļauts, ka plūdus varētu būt izraisījusi zemestrīce, taču ASV Ģeoloģijas dienests vēlāk apstiprināja, ka zemes satricinājums patiesībā bija saistīts ar ledāja sabrukumu.
Zinātnieki norāda, ka šāda veida notikumi Himalaju reģionā pēdējos gados kļūst arvien biežāki. Kanādas Kalgari universitātes ģeologs Daniels Šugars skaidroja, ka klimata pārmaiņu dēļ ledāji kļūst plānāki un nestabilāki. “Vēl ir pārāk agri apgalvot, ka tieši šos plūdus izraisīja klimata pārmaiņas, taču tas noteikti ir jautājums, ko pēta zinātnieki visā pasaulē,” sacīja Šugars.
Jāpiemin, ka katastrofa radījusi arī smagus ekonomiskus zaudējumus Nepālai. Varasiestādes informē, ka plūdi sabojājuši aptuveni 80 tiltus un 40 kilometrus ceļu, kas ir būtiski valsts tirdzniecībai ar Ķīnu un Indiju.