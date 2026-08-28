Sākumā Amerikas līcis, tagad - Amerikas ezers. Pēc saspīlējuma ar Kanādu Tramps maina ezera nosaukumu
Pieaugot saspīlējumam starp ASV un Kanādu, ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Ontārio ezeru, kas atrodas uz ASV un Kanādas robežas, par Amerikas ezeru.
Tramps Baltajā namā parakstīja rīkojumu par šo pārdēvēšanu, izdarot to laikā, kad starp abām valstīm ir saasinājies tirdzniecības karš. "Mēs mainīsim Ontārio ezera nosaukumu, pārdēvējot to par Amerikas ezeru, un šī maiņa nekavējoties stāsies spēkā," 80 gadus vecais Tramps paziņoja reportieriem Ovālajā kabinetā. "Kanādas amatpersonas ir ļoti slikti izturējušās pret mums. Tie ir nejauki cilvēki."
Tramps 2025. gada janvārī pieņēma līdzīgu lēmumu, pārdēvējot Meksikas līci par Amerikas līci. "Šī ezera nosaukuma maiņa (..) ir kas tāds, par ko esmu domājis ilgu laiku. Kā jūs zināt, mēs paņēmām un mainījām Meksikas līča nosaukumu, un tagad tas pavisam ierasti ir Amerikas līcis," sacīja Tramps.
"Ja par to padomā, mums ir līcis un mums ir ezers. Tagad viss, kas mums vajadzīgs, ir okeāns. Tātad varbūt mums vajadzēs mainīt Atlantijas un / vai Klusā okeāna nosaukumu. Varbūt mēs mainīsim abus," sacīja Tramps.
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs ceturtdien vērsās pret Ontārio ezera pārdēvēšanu, pieminot tā nosaukuma izcelsmi no pirmiedzīvotāju hūronu valodas. "Mēs zinām, ka Amerika mainās. Viņu tirdzniecības attiecības, viņu ārpolitika, viņu nacionālie pieminekļi, viņu hidronīmi," Kārnijs sacīja ierakstā platformā "X". "Kanādieši arī zina, ka realitāte nozīmē to saukt par Ontārio ezeru - toreiz, tagad un vienmēr."
Ontārio ezers ir viens no Lielajiem ezeriem, kuri veido lielu daļu no ASV robežas ar Kanādas Ontārio provinci, kas ieguvusi savu nosaukumu no šī ezera.