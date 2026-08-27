Seši Latvijas valstspiederīgie norādīti Nepālas publicētajā plūdos pazudušo personu sarakstā
Vietnē "Everest Today" publicēts Nepālas Tūrisma departamenta sagatavotais briesmīgajos plūdos pazudušo personu saraksts. Norādīto 668 cilvēku skaitā ir seši Latvijas valstspiederīgie.
Sarakstā minēta 1968. gadā dzimusī Ārija Lāce (aģentūra "Mighty Himalayas Trek"), 1974. gadā dzimusī Evita Sarma ("Mighty Himalayas Trek"), 1981. gadā dzimušais Igors Dobrovoļskis ("Mighty Himalayas Trek"), bez dzimšanas gada norādītā Inga Veisa ("Yantra.lv"), 1978. gadā dzimusī Olga Labada ("Mighty Himalayas Trek") un 1982. gadā dzimusī Sofija Dobrovoļska ("Mighty Himalayas Trek").
Sarakstā kopumā ir 36 valstu pārstāvji, visvairāk no Indijas un Nepālas.
Savukārt aģentūra LETA vēsta, ka Ārlietu ministrija (ĀM) turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kuri, iespējams, varētu būt ietekmēti saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņajiem plūdiem. Šobrīd ar ĀM Konsulāro departamentu ir sazinājušies 25 Latvijas valstspiederīgo, kuri varētu būt Nepālā, tuvinieki. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts ir palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, norāda ministrijā.
Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās ceturtdienas vakarā tika izplatīti aicinājumi sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem ir izdevies sazināties ar vismaz 30 personu lielu tūristu grupu, kura bija devusies ceļojumā uz Nepālu. Pēc tuvinieku stāstītā, ceļojumu organizējot "Yantra.lv".
"Firmas.lv" informācija liecina, ka Latvijā ir reģistrēta biedrība ar šādu nosaukumu un arī divas SIA ar līdzīgiem nosaukumiem - "Yantra" un "Yantra - Online". Visas šīs juridiskās personas pārvalda Viktorija Darakova. Mājaslapā "Yantra.lv" rakstīts, ka Darakova māca jogu un organizē ar jogu un vēdiskajām zināšanām saistītus kursus un ceļojumus, tajā skaitā organizē un vada jogas grupu ceļojumus uz Indiju, Nepālu un Tibetu.
Cilvēki, kuri cenšas sazināties ar saviem uz Nepālu aizceļojušajiem tuviniekiem, noskaidrojuši, ka konkrētajā tūristu grupā varētu būt ap 33-39 dalībniekiem, jo dažādos sarakstos figurē atšķirīgs skaits. Piemēram, apdrošināto sarakstā esot 33 personas, bet grupas "WhatsApp" čatā - 39 dalībnieki, taču varētu būt, ka ne visi, kas ir čatā, ir devušies ceļojumā.
Tūristu grupā neesot tikai Latvijas valstspiederīgie, bet arī cilvēki no Lietuvas un Igaunijas, taču precīzs sadalījums pa valstīm neesot zināms. Daļa dalībnieku nemaz neesot sākotnēji izlidojuši no Rīgas. Noprotams, ka daži no ceļotājiem nav ielaisti Ķīnā. Neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ĀM Konsulārajā reģistrā.
Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogruvums un sākās plūdi, 26. augustā, konkrētā tūristu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežšķērsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu.
Sociālajos tīklos atrodama informācija, ka ir izveidots "WhatsApp" čats, kurā var pieteikties katastrofas skartajā apvidū pazudušo ceļotāju tuvinieki, lai sakoordinētos un palīdzētu atrast vienam otru.
"Yantra.lv" vadībā ceļojušo cilvēku tuvinieki neoficiāli noskaidrojuši, ka nogruvuma un tam sekojošo plūdu laikā Nepālā bijusi vismaz vēl viena cita tūristu grupa ar Latvijas valstspiederīgajiem. Oficiāla apstiprinājuma gan tam nav.
Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijā (ALTA) aģentūrai LETA norādīja, ka asociācijas biedri un, cik zināms, arī neviens cits Latvijā licencēts tūrisma operators šajā laikā nav organizējis ceļojumus uz Nepālu.
Jau vēstīts, ka trešdienas, 26. augusta, vakarā uz ĀM Konsulārā departamenta diennakts dežuranta tālruni sāka pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kuri šobrīd atrodas Nepālā.
Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, ceturtdien ziņo amatpersonas.
Vēl 826 cilvēki, tajā skaitā vismaz 579 tūristi, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts.