Norvēģija gatavojas karaļa Haralda V iespējamai aiziešanai: pie pils liek ziedus
Norvēģijā ar satraukumu seko karaļa Haralda V kritiskajam veselības stāvoklim un gatavojas sliktākajam. Pie karaļa pils Oslo jau pulcējas iedzīvotāji un noliek ziedus, cerot uz brīnumu, bet Norvēģijas sabiedriskā televīzija mainījusi programmu, lai atspoguļotu karaļa stāvokli un sabiedrības reakciju.
89 gadus vecais Haralds V valda Norvēģijā kopš 1991. gada 17. janvāra. Viņš ir vecākais karalis Norvēģijas monarhijas vairāk nekā 1150 gadu ilgajā vēsturē, pārspējot sava tēva Ūlava V nodzīvotos 87 gadus un 199 dienas. Līdz turpmākam paziņojumam reģenta pienākumus pilda viņa 53 gadus vecais dēls, kroņprincis Hokons.
Pašlaik vecākais karalis Eiropā un vecākais monarhs Norvēģijas vēsturē jau 10 dienas atrodas slimnīcā, kur viņam ar antibiotikām ārstē bakteriālu infekciju asinīs. Karaļnams paziņojis, ka viņa stāvoklis bija krasi pasliktinājies un ir "ārkārtīgi nopietns". Ceturtdienas vakarā karaļnams piebilda, ka karaļa stāvoklis nav mainījies.
Haraldu V ārstē sakarā ar retu asins kaiti hemolītisko anēmiju. Tas ir stāvoklis, kam raksturīga priekšlaicīga sarkano asinsķermenīšu iznīcināšana, kā rezultātā samazinās šo svarīgo šūnu skaits asinsritē. Tā kā sarkanie asinsķermenīši ir svarīgi skābekļa transportēšanai visā organismā, to skaita samazināšanās var izraisīt virkni veselības problēmu, tostarp nogurumu, elpas trūkumu, vājumu un smagākas komplikācijas.
Karaliene Sonja, ar kuru viņš ir precējies 58 gadus, un viņa Hokons atcēluši visus karaliskos pasākumus, lai ar citiem ģimenes locekļiem būtu slimnīcā pie karaļa gultas. Visi tur pavadīja vairākas stundas, bet vakarā Hokons tur atgriezās ar savu sievu, kroņprincesi Meti Māritu. Pie smagi slimā karaļa viesojās arī viņa māsa, princese Astrīda, Hokona un Metes Māritas kopīgie bērni, princese Ingrīda Aleksandra un princis Sverre Magnuss, kā arī kroņprinceses vecākais dēls no iepriekšējām attiecībām Mariuss Borgs Heibijs, kurš izcieš mājas arestu, kamēr tiek izskatīta viņa apelācija par notiesājošo spriedumu izvarošanas lietā.
Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre atcēlis plānoto vizīti Vācijā, kur viņam bija ceturtdien paredzēts tikties ar kancleru Frīdrihu Mercu, vēsta BBC.
2024. gada aprīlī Norvēģijas karaļnams paziņoja, ka cienījamā vecuma dēļ Haralds V turpmāk pastāvīgi samazinās savu publisko pienākumu apjomu. Tajā pašā gadā karalim tika implantēts elektrokardiostimulators pēc tam, kad viņam ceļojuma laikā Malaizijā radās veselības problēmas.
Norvēģijas karaliskajai ģimenei šis gads bijis smagu pārdzīvojumu pilns. Kroņprincese Mete Mārita jūnijā pārcieta plaušu transplantāciju, turklāt tieši tajā laikā, kad viņas vecākajam dēlam Mariusam Borgam Heibijam tika piespriests četru gadu cietumsods, viņu atzīstot par vainīgu divos izvarošanas gadījumos un citos noziedzīgos nodarījumos. Heibijs smagākās apsūdzības noliedza, un viņa advokāti paziņoja, ka spriedumu pārsūdzēs. 1997. gadā dzimušais Heibijs pasaulē nāca princeses īslaicīgajās attiecībās ar notiesāto narkodīleri Mortenu Borgu, kurš dēla piedzimšanas brīdī atkal sēdēja cietumā un savu dēlu pirmo reizi satika jau divu gadu vecumā. 1999. gadā Mete Mārita satika kroņprinci Hokonu, kurš viņu apprecēja 2001. gadā.
Savukārt šā gada sākumā publiskotie dokumenti arī atklāja, ka Mete Mārita savulaik regulāri sazinājusies ar nu jau mirušo notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu. Vēlāk kroņprincese atvainojās Norvēģijas karalim un karalienei par trīs gadus ilgušo draudzību ar Epstīnu un atzina, ka izrādījusi “sliktu spriestspēju”. Intervijā Norvēģijas televīzijā viņa arī sacīja, ka vēlētos, kaut nekad nebūtu viņu satikusi.