"Man bija labas sarunas, viņš neuzbruks!": Tramps aicina NATO ticēt Putina "godavārdam"
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins neuzbruks NATO teritorijai.
"Man bija labas sarunas ar viņu. Viņš neuzbruks NATO teritorijai," Tramps teica žurnālistiem Ovālajā kabinetā, kad viņam jautāja, vai Putins ir piekritis to nedarīt. Lūgts apstiprināt ziņas par to, ka ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs ir izteicis brīdinājumu krieviem, Tramps atbildēja: "Es nevēlos to komentēt, bet viņi neuzbruks."
Tramps arī mazināja nepieciešamību sodīt Krieviju par tirdzniecību ar tās sabiedroto Irānu pēc viņa administrācijas pasludinātās "ekonomiskās D-dienas" pret Teherānu, ja tā atteiksies atvērt Hormuza šaurumu. "Līdz šim, manuprāt, Krievija ir rīkojusies diezgan labi saistībā ar Hormuza šaurumu," viņš teica.
Kā vēstīts, ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu, tīmekļa izdevumam "Politico" trešdien apgalvojušas divas informētas personas.
Retklifa "vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm", izteicies viens no avotiem.