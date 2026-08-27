Tramps atriebjas "ļoti nejaukajai" Kanādai un pārdēvē milzīgo robežezeru. Nākamie varētu būt okeāni
ASV prezidents Donalds Tramps nolēmis atriebties Kanādai par atbildes tarifiem un ceturtdien parakstījis izpildrīkojumu par Ontārio ezera pārdēvēšanu.
Tramps, kurš pēc atgriešanās Baltajā namā pacenties sanaidoties ar daudziem sabiedrotajiem, nereti šajā cīņā izmanto ģeogrāfisku objektu pārdēvēšanu. Līdz šim slavenākais Trampa lēmums bija Meksikas līča pārdēvēšana par Amerikas līci, ķīvējoties ar Meksiku, bet nu kārta pienākusi ziemeļu kaimiņam Kanādai.
Ceturtdien Tramps parakstīja izpildrīkojumu par abu valstu lielā robežezera Ontārio ezera pārdēvēšanu par Amerikas ezeru. “Es jau sen biju domājis par “Amerikas ezeru,” viņš paziņoja Baltajā namā. “Mums ir līcis un mums ir ezers. Vēl mums tik vajag okeānu. Varbūt mums vajadzēs mainīt Atlantijas un/vai Klusā okeāna nosaukumu. Varbūt mainīsim abus.”
Tramps paziņoja, ka nosaukuma maiņa stājas spēkā nekavējoties. Baltais nams savu lēmumu pamato ar to, ka ezera lielākā daļa un dziļākās daļas pieder ASV. Jautāts, kādēļ viņš tā koncentrējies uz kašķiem ar ASV sabiedrotajiem, Tramps atteica: “Kanādas amatpersonas pret mums izturējušās ļoti slikti. Viņi ir ļoti nejauki cilvēki.” Un vispār, kanādieši ir “vissliktākie”, kad runa ir par tirdzniecību.
Pirms tam Tramps regulāri dēvēja Kanādu par ASV "51. štatu", tās premjerministru par "gubernatoru" un pat atļāvās izteikt iespēju, ka varētu to sagrābt, izmantojot ekonomikas sviras. Papildus tam Tramps ilgstoši izteicis draudus citai sabiedrotajai Dānijai ar varu atņemt tai autonomo teritoriju Grenlandi.
Ontārio ezers ir viens no Lielajiem ezeriem, vistālāk austrumos, viszemāk novietotais. Ziemeļos no ezera atrodas Kanādas Ontārio province, dienvidos — ASV Ņujorkas štats. Tieši Ontārio province ir viena no aktīvākajām Kanādas atbildes pasākumu ieviešanā pret Trampa noteiktajiem tarifiem.
Otrdien Kanāda paziņoja par atbildes muitas tarifu ieviešanu ASV precēm no 15 līdz 50% apmērā, tādējādi saasinot tirdzniecības karu starp abām kaimiņvastīm. Otavas atbildes pasākumi stāsies spēkā 8. septembrī - šādu termiņu iepriekš bija norādījis premjerministrs Marks Kārnijs pēc tam, kad sestdien stājās spēkā ASV prezidenta Donalda Trampa noteiktais 50% tarifs Kanādas precēm.