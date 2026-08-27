Vairāku valstu eirokomisāri aicina Leienu palielināt finansējumu Baltijas valstīm Krievijas draudu dēļ
Baltijas valstu, Polijas un Somijas eirokomisāri vēstulē Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājai Urzulai fon der Leienai aicina palielināt Eiropas Savienības (ES) finansējumu Baltijas valstīm saistībā ar to, ka Krievijas draudu dēļ pasliktinās drošības situācija, ceturtdien ziņo raidorganizācija "Radio Brīvība/Radio Brīvā Eiropa" (RFE/RL).
Vēstule, kas nonākusi RFE/RL rīcībā, ir datēta ar 30. jūliju un to parakstījuši ekonomikas un produktivitātes, īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis (JV) no Latvijas, EK priekšsēdētājas vietniece, augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa no Igaunijas, aizsardzības un kosmosa komisārs Andrjus Kubiļus no Lietuvas, budžeta, krāpšanas apkarošanas un publiskās pārvaldes komisārs Pjotrs Serafins no Polijas un tehnoloģiskās suverenitātes, drošības un demokrātijas komisāre Henna Virkunena no Somijas.
Baltijas valstīs pasliktinās drošības situācija saistībā ar pieaugušo gaisa telpas pārkāpumu skaitu un bezpilota lidaparātu ielidošanu, norādīts vēstulē. "Šie incidenti jau tagad negatīvi ietekmē reģiona uzņēmējdarbības vidi un sabiedrības uzticību drošībai. Lai novērstu turpmāku situācijas pasliktināšanos un pastiprinātu atturēšanu, ir nepieciešama redzama un savlaicīga rīcība," uzsver piecu valstu komisāri.
RFE/RL vēsta, ka galvenā prasība ir papildu finansējums. Vēstulē aicināts Baltijas valstīm piešķirt summu, kas, pēc RFE/RL ziņotā, ir līdzvērtīga 115 miljardiem ASV dolāru (aptuveni 100 miljardi eiro), lai stiprinātu uzņēmējdarbības un investīciju vidi, kā arī valstu noturību.
Ierosinātie pasākumi ietver ātrās reaģēšanas spēju palielināšanu, lai reaģētu uz enerģētikas traucējumiem un draudiem kritiskajai elektroenerģijas un gāzes infrastruktūrai, būtiski svarīgu preču un civilās aizsardzības līdzekļu reģionālo rezervju veidošanu, patvertņu un evakuācijas infrastruktūras paplašināšanu, kā arī sagatavošanos hibrīddraudem, kiberdraudiem, sabotāžai, elektroniskajiem un informācijas draudiem.