Krievija draud uzbrukt Lielbritānijas objektiem visā pasaulē
Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova solījusi Maskavas atbildi, ja Ukrainas armija uzbrukumiem agresorvalsts teritorijā izmantos Lielbritānijas ieročus. Viņa piedraudējusi, ka par Krievijas uzbrukumu mērķiem kļūs ne tikai britu objekti Ukrainā, bet arī citur pasaulē.
Russia is now threatening retaliation against British military targets, with Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova saying they could be targeted in Ukraine and beyond Ukraine in response to strikes using British-supplied weapons. pic.twitter.com/Vqf3niAmfH— GeoInsider (@InsiderGeo) August 27, 2026
“Par atbildi uz ukraiņu triecieniem Krievijas teritorijā ar britu ieročiem var kļūt jebkuri Lielbritānijas militārie objekti un tehnika Ukrainā un ārpus tās. Atbilstoši pastrādātajam tiks sodīti vainīgie kara noziegumos, tostarp pret mūsu valsts mierīgajiem iedzīvotājiem,” piedraudēja Zaharova. Viņa aicināja Lielbritāniju atteikties no Ukrainas atbalstīšanas un tādējādi “naidīgā kursa”, pretējā gadījumā būs “pavisam jauna līmeņa” konflikts.
16. augustā “The Times” vēstīja, ka Ukrainas armija pirmo reizi izmantoja britu dronus uzbrukumiem dziļi Krievijas teritorijā, tostarp ar “Nyan” droniem uzšaujot pa naftas pārstrādes uzņēmumiem Volgogradā un Jaroslavļā. Šāds uzbrukums sacēla brēku Krievijā, tās vēstniecībai Lielbritānijā nosaucot britus par “asiņaino noziegumu līdzdalībniekiem” un žēlojoties par to, ka briti mēģina Krievijai kaitēt “ar citu rokām”. “Šīm Londonas darbībām, par kuriem tai nāksies atbildēt, neizbēgami būs sekas,” savai mītnes zemei piedraudēja vēstniecība, uzsverot, ka jo vairāk briti palīdzēs Ukrainai, jo “lielāka būs cena”.
18. augustā Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs piedraudēja Lielbritāniju uzskatīt par tiešu Ukrainas kara dalībnieci un atsaucās uz Kremļa diktatora Vladimira Putina teikto par Krievijas tiesībām rīkoties jebkurā pasaules reģionā, ja tur kaitējot Krievijas interesēm un īpašumam. Savukārt tajā pašā dienā Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems atkārtoti uzsvēra simtprocentīgu atbalstu Ukrainai.