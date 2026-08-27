Vācijas skolā jaunietis nogalina skolnieci un vīrieti, kurš mēģināja viņu aizstāvēt
Skolā Berlīnes pievārtē kāds uzbrucējs nogalinājis skolnieci un viņas aizstāvi. Aizdomās turētais slepkava ir aizturēts.
Zwei Tote nach Messerangriff an Privatschule in Brandenburg— Hartwig (@Hartwig125393) August 27, 2026
An einer Privatschule in Gosen-Neu Zittau wurden am Donnerstagnachmittag eine 18-jährige Schülerin und ein 30-jähriger Mann getötet, der versuchte den Angreifer aufzuhalten. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde… pic.twitter.com/QfRpO3EWmV
Izmeklētāju vērtējumā nepastāv turpmāks apdraudējums skolā Gozenneucitavā, kas ir neliela kopiena Vācijas galvaspilsētas dienvidaustrumu pievārtē.
Sākotnējā informācija liecina, ka uzbrukums varētu būt saistīts ar personiskām attiecībām. Medijos izskanējis, ka nogalināta 18 gadus veca skolniece un 30 gadus vecs vīrietis.
Vietējais laikraksts "Märkische Allgemeine" ziņoja, ka aizdomās turētais uzbrucējs ir 19 gadus vecs un tiek uzskatīts, ka ir nogalinātās skolnieces bijušais draugs. 30 gadus vecais vīrietis gāja bojā, mēģinot iejaukties, laikraksts ziņoja, neprecizējot, vai tika izmantots ierocis un vai tika ievainoti citi cilvēki.
Brandenburgas policija platformā "X" rakstīja, ka policisti reaģējuši kopā ar neatliekamās palīdzības dienestiem un ka saistībā ar uzbrukumu provizoriski aizturēts vīrietis. Uzbrukums notika privātas skolas teritorijā, ko ieskauj meži un ezeri. Gozenneucitavā Brandenburgas federālajā zemē uz robežas ar Berlīni dzīvo aptuveni 3500 cilvēku. Skolu teritorijā atrodas ģimnāzija, vidusskola un tehniskā koledža. Teritorija ir veidota, lai veicinātu kopīgu mācīšanos un uzsvērtu elastību starp dažādiem skolu veidiem. Reģionālā sabiedriskā raidorganizācija RBB un vietējais laikraksts vēstīja, ka incidents notika vidusskolā.
Pagājušajā mēnesī pēc uzbrukuma vidusskolā Vācijas dienvidos divas meitenes tika smagi ievainotas un tika apcietināts 16 gadus vecs aizdomās turētais. Varasiestādes toreiz paziņoja, ka aizdomās turētajam bija "garīgās veselības ārkārtas situācija".