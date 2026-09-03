Kā Trampa bijušais kampaņas vadītājs Pols Manaforts mēģina sašūpot Zelenska varu Ukrainā
Kā Jauns.lv ziņo informēti avoti Ukrainas drošības struktūrās, viena no vadošajām personām destabilizācijas operācijās, kas vērstas pret Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska valdību ir ASV prezidenta Donalda Trampa bijušais kampaņas vadītājs Pols Manaforts.
"Politiskais padomnieks" Manaforts ir pretrunīgi vērtēta figūra politiskajā arēnā, kuram bijušas ciešas saites ar Krieviju - viņš teju 10 gadus darbojies kā no Ukrainas padzītā prezidenta Viktora Janukoviča padomnieks, viņa biroju Kijivā savulaik vadīja Konstantīns Kilimņiks, kurš ASV Senāta Izlūkošanas komitejas ziņojumā nodēvēts par Krievijas izlūkdienesta virsnieku.
Bet medijs AP ziņo, ka 2005. gada jūnijā viņš tuvam Putina sabiedrotajam, Oļegam Deripaskam, piedāvājis stratēģijas plānu, kurā ierosinājis ietekmēt politiku, biznesa darījumus un ziņu atspoguļojumu ASV, Eiropā un bijušajās Padomju republikās, lai sniegtu labumu prezidenta Vladimira Putina valdība. Manaforts publiski apstiprinājis, ka ir strādājis Deripaska labā, bet viņa pārstāvis, komentējot ziņas norādīja, ka "starp Deripaska kungu un Manaforta kungu bija vienošanās sniegt investīciju konsultāciju pakalpojumus, kas saistīti ar Deripaska kunga biznesa interesēm, kas tagad ir tiesisku prasību priekšmets."
Manaforts piedāvājis savus pakalpojumus Zalužnijam
Kā Jauns.lv ziņo informēti avoti Ukrainas drošības struktūrās, šobrīd Manaforts vērsies pie vairākiem Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska oponentiem, piedāvājot savus "padomnieka pakalpojumus", lai palīdzētu tiem sagatavot kampaņu potenciālu Ukrainas prezidenta vēlēšanu gadījumā.
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Tiek ziņots, ka Manaforts augustā uzrunājis bijušo Ukrainas armijas komandieri Valēriju Zalužniju, kurš šobrīd tiek uzskatīts par vienu no Zelenska potenciālajiem oponentiem šādu vēlēšanu gadījumā. Avoti uzsver, ka Zalužnijs no šiem "pakalpojumiem" esot atteicies.
Tāpat Manaforts uzrunājis bijušo Ukrainas aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu, bijušo Ukrainas prezidentu Petro Porošenko, prokremlisko Ukainas politiķi Viktoru Medvečuku, kurš šobrīd dzīvo Krievijā, un bijušo Ukrainas premjerministri Jūliju Timošenko.
Par vēl vienu no Zelenska iespējamajiem pēctečiem mediji nereti min bijušo Ukrainas spiegu šefu jeb GUR vadītāju Kirilo Budanovu, kurš šobrīd pilda Ukrainas prezidenta biroja vadītāja pienākumus. Vairāki politologi norāda, ka tādā gadījumā viņa kampaņu vadītu Budanova padomnieks - Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas direktorāta runasvīrs Andrijs Jusovs, kuram ir ievērojama pieredze dažādu kampaņu vadībā.
Tāpat saistībā ar potenciālajām Ukrainas prezidenta vēlēšanām izskanējis Kijivas mēra Vitālija Kļičko vārds un Zelenska bijušā padomnieka - pretrunīgi vērtētā Oleksija Arestoviča vārds. Jāpiemin, ka debates par iespējamām Ukrainas prezidenta vēlēšanām publiskajā vidē izskanējušas jau ilgāku laiku, un tās regulāri veicina Krievijas destabilizācijas kampaņas, kuru mērķis ir sašķelt Ukrainas politisko froni. Kā ziņots, Ukrainas Konstitūcija tāpat kā daudzu citu valstu tiesību akti paredz to, ka karastāvokļa laikā jaunas vēlēšanas nenotiek. Šāds lēmums pieņemts vairāku iemeslu dēļ - sākot ar to, ka vēlēšanas kara laikā vairotu nenoteiktību valstī, un beidzot ar to, ka vairākās okupētās pilsētās vai karadarbības zonās sarīkot objektīvas un drošas vēlēšanas būtu praktiski neiespējami.
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Manaforts atkāpās no Donalda Trampa kampaņas vadītāja amata pēc publikācijām par viņa saistību ar Janukoviču
Jurists un politiskais konsultants Pols Manaforts kļuva par ASV prezidenta Donalda Trampa priekšvēlēšanas kampaņas vadītāju 2016. gadā, un pārraudzīja to laikā, kad Tramps nodrošināja sev Republikāņu partijas nomināciju prezidenta amatam. Laikā, kad Manaforts vadīja Trampa kampaņu, Republikāņu partija mainīja savas programmas formulējumu attiecībā uz karadarbību Ukrainā, mīkstinot savu nostāju pret Krieviju. Publiski tika apgalvots, ka tas noticis pēc divu Trampa kampaņas pārstāvju iniciatīvas.
2016. augustā, pēc publiska skandāla, Manaforts Trampa kampaņu atstāja. Manaforta atkāpšanās sekoja pēc vairākām publikācijām, kas liecināja par to, ka viņš bijis prokrieviskā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča padomnieks laikā, kad Janukovičs Ukrainā bija pie varas. Medijs "The New York Times" tolaik ziņoja, ka Ukrainas varasiestādes atklājušas grāmatvedības dokumentus, kuros Manafortam par darbu Janukoviča padomnieka amatā bija paredzēts samaksāt 12 miljonus ASV dolāru skaidrā naudā.
Pats Manaforts šīs apsūdzības kategoriski noraidīja. "Pieņēmums, ka esmu saņēmis maksājumus skaidrā naudā, ir nepamatots, muļķīgs un absurds," viņš pauda medijam "NBC News". Tāpat viņš ziņoja, ka jebkādi viņam paredzētie politiskie maksājumi patiesībā esot bijuši domāti visai viņa politiskajai komandai.
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Tajā pašā laikā 2017. gada jūnijā Manaforts ar atpakaļejošu datumu reģistrējās ASV Tieslietu ministrijā kā ārvalstu aģents saistībā ar "konsultāciju darbu", ko no 2012. līdz 2014. gadam bija veicis Ukrainas eksprezidenta Viktora Janukoviča Reģionu partijas labā. Iesniegtajos dokumentos Manaforts norādīja, ka viņa uzņēmums "DMP International" par šo darbu saņēmis vairāk nekā 17 miljonus ASV dolāru.
Manaforta biroju Kijivā vadīja Krievijas spiegs Konstantīns Kilimņiks
Tomēr tas nav viss. Kā liecina ASV Senāta Izlūkošanas komitejas ziņojums, kas publicēts ASV Kongresa bibliotēka 2020. gada 18. augustā, Manaforts uzturēja ciešas saites ar Krievijas "politisko konsultantu Konstantīnu Kilimņiku, kas vadīja Manaforta biroju Kijivā. "Kilimņikam un Manafortam izveidojās ciešas un ilgstošas attiecības, kas turpinājās līdz pat 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanām un arī pēc tam," norādīts komitejas ziņojumā.
"Kilimņiks ir Krievijas izlūkdienesta virsnieks, kurš kļuva par neatņemamu Manaforta operāciju sastāvdaļu Ukrainā un Krievijā, kalpojot par Manaforta galveno sakaru tīklu ar [Krievijas oligarhu Oļegu] Deripaski," pausts ziņojumā."Pirms pievienošanās Trampa kampaņai 2016. gada martā un arī visu laiku, kamēr viņš tajā darbojās, Manaforts gan tieši, gan netieši sazinājās ar Kilimņiku, Deripasku un citiem prokrieviskajiem oligarhiem Ukrainā."
"Manaforts vairākkārt centās slepeni nodot Kilimņikam Trampa [priekšvēlēšanu] kampaņas iekšējo informāciju," norādīts dokumentā. Senāta izmeklēšana konstatēja, ka Manaforts 2016. gada augustā tikšanās laikā arī personīgi izskaidrojis Kilimņikam Trampa kampaņas stāvokli, iekšējos aptauju rezultātus un savu plānu Trampa uzvarai. Tāpat "politiskais padomnieks" ar Kilimņiku esot apspriedis plānu Ukrainas Austrumu teritorijām.
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Proti, "sākot jau ar laiku, kad Manaforts bija Trampa kampaņas vadītājs, un turpinot vismaz līdz 2018. gadam, Manaforts ar Kilimņiku apsprieda miera plānu Austrumukrainai, kas bija izdevīgs Kremlim", pausts ziņojumā.
"Pēc [ASV prezidenta] vēlēšanām Manaforts turpināja koordinēt savu darbību ar Krievijas pārstāvjiem, īpaši Kilimņiku un citām Deripaskam pietuvinātām personām, cenšoties veikt darbības viņu interesēs. Bet sākot ar 2016. gadu, Manaforts kopā ar Kilimņiku strādāja arī pie vēstījumiem, kuru mērķis bija mazināt vai apšaubīt pierādījumu nozīmi par Krievijas iejaukšanos 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās."
Manaforts tiek notiesāts ar 7,5 gadiem cietumā. Tomēr Tramps viņu apžēlo
2018. gadā par nodokļu krāpšanu, ārvalstu bankas konta nedeklarēšanu, sazvērestību pret ASV un mēģinājumu ietekmēt lieciniekus Polam Manafortam divās federālajās lietās kopumā tika piespriests 7,5 gadu ilgs cietumsods. 2018. gada augustā Virdžīnijas tiesā zvērinātie Manafortu atzina par vainīgu astoņos punktos, kas saistīti ar finansēm: piecos par nepatiesu nodokļu deklarāciju iesniegšanu, vienā par ārvalstu bankas konta nedeklarēšanu un divos par banku apkrāpšanu. Šie noziegumi lielā mērā bija saistīti ar miljoniem dolāru, ko Manaforts bija nopelnījis, strādājot Ukrainas politiķu labā, un mēģinājumiem slēpt šos ienākumus no ASV varasiestādēm. 2019. gada 7. martā tiesnesis T. S. Eliss viņam par šo lietu piesprieda 47 mēnešus cietumā
Otrā lieta bija saistīta ar viņa darbu Ukrainā un lobēšanas aktivitātēm. 2018. gada septembrī Manaforts atzina vainu divos sazvērestības punktos. Pirmais aptvēra veselu virkni pārkāpumu - naudas atmazgāšanu, nodokļu krāpšanu, ārvalstu kontu slēpšanu, ASV ārvalstu aģentu reģistrācijas likuma jeb FARA pārkāpumus un nepatiesas informācijas sniegšanu Tieslietu ministrijai.
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Būtība bija tāda, ka viņš gadiem bija veicis ienesīgu politisko un lobēšanas darbu prokrievisko Ukrainas politiķu interesēs, taču nebija pienācīgi informējis par šīm darbībām ASV varasiestādes.
Turklāt, kad pret Manafortu jau notika izmeklēšana, viņš sazinājās ar potenciālajiem lieciniekiem un centās panākt, lai viņu liecības par viņa lobēšanas darbībām sakristu ar Manaforta versiju par notikušo. Tieši šo mēģinājumu dēļ 2018. gada jūnijā tiesa atcēla viņam piemēroto sākotnējo drošības līdzekli un līdz tiesas sēdei ievietoja apcietinājumā. 2019. gada 13. martā Vašingtonas tiesnese Eimija Bermane Džeksone šajā otrajā lietā piesprieda Manafortam 73 mēnešus cietumā: 60 mēnešus par pirmo sazvērestības punktu un 13 mēnešus par liecinieku ietekmēšanu. Taču 30 no šiem 60 mēnešiem bija jāizcieš vienlaikus ar Virdžīnijas lietā piespriestajiem 47 mēnešiem. Tādēļ faktiski otrā lieta viņa sodam pievienoja 43 mēnešus.
ASV prezidents Donalds Tramps pēc notiesājošā sprieduma pauda, ka ir "ļoti apbēdināts" par šo lēmumu. Un nedaudz vēlāk - 2020. gada 24. decembrī, neilgi pirms viņš noslēdza savu pirmo prezidentūru, Tramps lēma Manafortu apžēlot. Līdz ar to bijušais Trampa kampaņas vadītājs cietumā pavadīja tikai nepilnus divus gadus no 7,5 gadiem, ko viņam bija piespriedusi tiesa.
Darbības Dubaijā, Albānijā un Bosnijā
Kā Jauns.lv norāda informēti avoti Ukrainas drošības struktūrās, pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī Manaforts darbojās Dubaijā, kur palīdzēja Krievijas oligarhiem apiet Rietumu noteiktās sankcijas. Bet medijs "Politico" 2025. gadā ziņoja, ka Manaforts sācis atgriezties "politiskās konsultēšanas" biznesā ar vairākiem starptautiskiem partneriem. Piemēram, 2025. gada aprīlī viņš tika manīts Itālijā ar savu klientu - bijušo Albānijas prezidentu un premjeru Sali Berišu, kurš pērnā gada septembrī centās atgriezties pie varas valstī. Pēdējos gados Sali Berišas vārds bieži izskan saistībā ar korupcijas skandāliem, tomēr politiķis pats šīs apsūdzības noraidījis.
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Medijs ziņo, ka priekšvēlēšanu laikā Manaforts palīdzēja veidot Berišas tēlu pēc Trampa politiskās retorikas parauga – kā politiķi, kurš kļuvis par vietējo konkurentu un "globālistu", tai skaitā Džordža Sorosa un Džo Baidena, sarīkotas vajāšanas upuri.
Jāpiebilst, ka līdz tam Beriša gadiem ilgi bija atklāts internacionālists un NATO aizstāvis, kurš bija uzturējis attiecības gan ar Džordžu Bušu, gan ar Bilu un Hilariju Klintoni. Tāpat Manaforts konsultējis ar Bosnijas serbu līderi Miloradu Dodiku saistītas politiskās aprindas un apsvēris sadarbību ar citiem labējiem un populistiskiem politiķiem. Jāpiemin, ka Manaforta sadarbības lokā līdz šim bijuši vairāki ietekmīgi klienti, tai skaitā ASV prezidenti Ronalds Reigans un Džordža H. V. Bušs, bijušais Filipīnu autoratārais līderis Ferdinands Markoss, Angolas nemiernieku līderis Žonass Savimbi, u.c.
Vai Manaforts šobrīd jau atkal darbojas Trampa komandā?
Kamēr publiskajā telpā šobrīd nav informācijas, kas apliecinātu to, ka Manaforts šobrīd atkal atsācis sadarbību ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, viņš 29. augustā medijam "Fox News" sniedza "eksperta komentāru", kurā runāja par 3. novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vidustermiņa vēlēšanām. Ziņu fragmentā viņš lika noprast, ka patlaban strādā pie tā, lai palīdzētu Trampam šajās vēlēšanās noturēt savu pozīciju Baltajā namā.
"Vidustermiņa vēlēšanas ir atkarīgas no vēlētāju aktivitātes, un vēsturiski vidustermiņa vēlēšanās Baltajam namam neiet tik labi, jo vēlētāji paliek mājās [neiet balsot]. Mēs pēdējos mēnešos, patiesībā pēdējā gada laikā, strādājam pie tā, lai fokusētos uz Trampa vēlētājiem. Ne tikai Republikāņiem, bet Trampa vēlētājiem. Strādājam pie tā, lai pārliecinātu vēlētājus, ka tas, par ko viņi nobalsoja 2024. gadā ir apdraudēts, ja viņi pieļaus to, ka ASV Pārstāvju palātu vai Senātu pārņem kreisā spārna demokārtiskajiem spēkiem," raidījumā norādīja politiskais konsultants.