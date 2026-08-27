Plastikas ķirurgs Dānijas premjerministrei viņas vizītes laikā Ukrainā devis "padomu par degunu"
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena tikko bija atgriezusies no Ukrainas, kur Ziemeļvalstu līderi tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kad viņa pēkšņi saņēma dīvainu ziņojumu par savu izskatu.
Līderi ar Ukrainu apsprieda sadarbību bezpilota lidaparātu jomā. Kijivā viņiem nācās slēpties patvertnē gaisa trauksmes laikā. Brauciena laikā Frederiksena saņēma ziņojumu, kurā viņai ieteica noņemt dzimumzīmi uz deguna, raksta "Helsingin Sanomat".
"Labdien, Mete! Vai mēs varētu izlabot šo mazo izcilnīti uz jūsu deguna? Ar cieņu, plastikas ķirurgs."
"Ak nē. Es esmu pilnībā apmierināta ar savu ķermeni, un man nav vajadzīgs, lai kāds vīrietis plastikas ķirurgs izteiktu savu viedokli par manu izskatu," atbildēja Frederiksena.
Viņa publicēja saraksti vietnē "Instagram", nenosaucot ķirurga vārdu. Pie ieraksta Frederiksena rakstīja, ka savas politiskās karjeras laikā saņēmusi neskaitāmus komentārus par savu izskatu.
Pēc viņas teiktā, gadu gaitā viņai sūtīti ziņojumi, kuros teikts, ka viņai ir neglīti zobi un reti mati.
"Turklāt man ir doti labi padomi par to, ka es varētu veikt botoksa injekcijas," viņa rakstīja "Instagram".
Frederiksena norādīja, ka cilvēki varētu viņai rakstīt par daudz svarīgākām tēmām.
"Es ar īpašu siltumu domāju par jums visiem, kuriem katru dienu nākas uzklausīt komentārus par tām perfektajām nepilnībām, kas piemīt mums visiem," viņa piebilda.
Sievietes, kuras sasniegušas augstākos amatus politikā, tiek kritizētas par savu izskatu vai apģērbu daudz biežāk nekā vīrieši.
Pavisam nesen mediji rakstīja par Itālijas premjerministres Džordžas Meloni "varas žaketēm". Pagājušajā nedēļā Vācijas sabiedriskā raidorganizācija "Deutsche Welle" apsprieda, kāda žakete var kļūt par varas simbolu.
Hilarija Klintone pirms aptuveni 15 gadiem, kad bija ASV valsts sekretāre, saskārās ar asu kritiku par savu apģērbu un minimālu kosmētikas lietošanu. Pat viņas brilles izraisīja kritikas vilni.
Vācijas ilggadējā kanclere Angela Merkele valkāja krāsainas žaketes un melnas bikses. Tomēr laikā, kad viņa ieņēma kancleres amatu, viņai izteica piezīmes par atpūtas apģērbu. Pat pagājušajā gadā viņa nonāca laikrakstu virsrakstos savas "tūristu garderobes" dēļ.
Bijušā Somijas prezidente Tarja Halonena stāstīja, ka bieži saņēmusi ziņojumus par savu izskatu. Tajos bija teikts, ka viņa esot pārāk gara, pārāk parasta vai nepareizi veidojot frizūru. Viņai pat ieteica veikt rinoplastiku.
Arī bijušās Somijas premjerministres Sannas Marinas izskats izraisīja gan pozitīvu, gan negatīvu uzmanību. Viņas apģērba izvēle pat kļuva par politisku mirkļu simbolu. Viens no šādiem piemēriem bija melnā ādas jaka, ko viņa uzvilka vizītes laikā Zviedrijā, kad atbalstīja Somijas un Zviedrijas pievienošanos NATO.