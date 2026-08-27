Norvēģija satraukumā: karaļa Haralda V stāvoklis ir ārkārtīgi nopietns
Hematoloģiskas saslimšanas dēļ slimnīcā esošā Norvēģijas karaļa Haralda V veselības stāvoklis ir pasliktinājies un ir "ārkārtīgi nopietns", ceturtdien paziņoja karaļnams.
Karaliene Sonja un kroņprincis Hokons, kas 89 gadus vecā tēva slimības laikā pilda karaļa pienākumus, ir atcēluši dalību visos oficiālajos pasākumos, informēja karaļnams. Norvēģijas mediji vēsta, ka viņi atrodas līdzās karalim.
Eiropas vecākais monarhs slimnīcā atrodas kopš 17. augusta hemolītiskās anēmijas dēļ. To rada neparasti ātra sarkano asinsķermenīšu sabrukšana, kas izraisa nogurumu un elpas trūkumu.
"Viņa Majestātes Karaļa veselības stāvoklis ir ārkārtīgi nopietns," teikts paziņojumā, taču detalizētāka informācija netiek sniegta.
Karaliene, Hokons un viņa sieva Mete-Mārita ir pie karaļa, un medijos atspoguļota viņu ierašanās slimnīcā.
Monarhs tika ievietots Oslo Universitātes slimnīcā šķidruma aiztures dēļ, ko izraisīja saņemtā kortizona terapija.
Haralds, kas 1991. gadā kāpa Norvēģijas tronī, pēdējos gados ir saskāries ar vairākām veselības problēmām, kuru dēļ viņam ievietots elektrokardiostimulators. Veselības dēļ karalis samazinājis savu oficiālo darba grafiku.
Tomēr viņš vienmēr ir noraidījis atteikšanos no troņa, apgalvojot, ka Norvēģijas parlamenta priekšā devis mūža zvērestu.