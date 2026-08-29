Gdaņska, Polija./Ilustratīvs attēls.
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Šodien 06:15
Cik daudz naudas patiesībā nepieciešams dzīvei Polijā
Jauna meitene atklājusi, cik daudz naudas mēnesī nepieciešams normālai dzīvei Polijā.
Soctīkla "Instagram" lietotāja ar segvārdu @zoriankash pastāstīja, cik patiesībā izmaksā dzīve Polijā diviem cilvēkiem.
Viņa atklāja, ka pirms dažiem mēnešiem sākusi dzīvot kopā ar savu draugu, un pāris nolēmis dalīt visus izdevumus. Tāpēc viņa aprēķināja, cik daudz naudas mēnesī nepieciešams dzīvei Polijā.
Kā stāsta autore, visvairāk naudas aiziet mājokļa īrei. Pēc viņas teiktā, dzīvoklis netālu no Vroclavas centra izmaksā 3100 zlotu (aptuveni 715 eiro).
Video autore pastāstīja, ka viņa kopā ar draugu tērē:
- pārtikai - aptuveni 1500 zlotu (apmēram 346 eiro);
- automašīnas ekspluatācijai un uzturēšanai - aptuveni 350 zlotu (apmēram 80 eiro);
- atpūtai un izklaidei - aptuveni 400 zlotu (apmēram 92 eiro);
- sporta zāles abonementam - 400 zlotu abiem kopā (apmēram 92 eiro);
- personīgajai aprūpei - aptuveni 550 zlotu (apmēram 126 eiro);
- citiem izdevumiem - aptuveni 250 zlotu (apmēram 27 eiro).
Video autore aprēķināja, ka viņas ikmēneša izdevumi Polijā sasniedz 6550 zlotu (aptuveni 1512 eiro).
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