VIDEO: Zelenskis un Šons Penns pasākuma vidū pēkšņi apsēžas uz grīdas - neparastais mirklis izpelnās plašu uzmanību
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un amerikāņu aktieris Šons Penns kādā pasākumā Kijivā izvēlējušies neparastu vietu īsai sarunai – abi apsēdušies uz grīdas turpat zāles vidū, lai neaizsegtu skatu pārējiem apmeklētājiem. Neformālais mirklis iemūžināts video un piesaistījis plašu uzmanību.
Šons Penns Kijivā ieradās īsi pirms Ukrainas Neatkarības dienas. Savukārt 25. augustā aktieris apmeklēja pasākumu Ukrainas galvaspilsētā, kur sastapa Zelenski.
Video sociālajā tīklā “Facebook” publicēja kultūras pils “Ukraina” direktors Serhijs Permans. Tajā redzams, kā Penns, stāvot līdzās Ukrainas prezidentam, vispirms nometas uz viena ceļa. Drīz vien uz grīdas viņam līdzās apsēžas arī Zelenskis. Abi sasveicinās un dažas minūtes sarunājas turpat zāles vidū. Pēc tam Zelenskis un Penns pieceļas un atgriežas savās sēdvietās.
During the event in Kyiv, Volodymyr Zelenskyy chatted with American actor and director Sean Penn for a few minutes right in the hall. In order not to disturb other guests watching the event, they sat down near the seats.— Межа (@mezha_net) August 26, 2026
Video: sergiiperman / Instagram pic.twitter.com/Izs0Adg9iQ
Uzmanību piesaistījusi tieši abu nepiespiestā rīcība. Tā vietā, lai privātas sarunas dēļ pamestu zāli vai, stāvot kājās, aizsegtu skatu citiem pasākuma apmeklētājiem, prezidents un aktieris vienkārši apsēdās uz grīdas.
Video platformā “X” izraisījis pretrunīgu reakciju. Daļa lietotāju slavēja Pennu par ilgstošo atbalstu Ukrainai un pateicās viņam par ierašanos valstij nozīmīgos brīžos. “Mēs jūs novērtējam. Slava Ukrainai!” rakstīja kāds komentētājs, bet citi abu sarunu raksturoja kā aizkustinošu un cilvēcīgu mirkli.
Tomēr netrūka arī kritikas. Daži uzskatīja, ka Holivudas aktierim Ukrainā tiekot piešķirta pārāk liela uzmanība, savukārt citi neformālo sarunu uz grīdas nodēvēja par samākslotu un mulsinošu izrādi. Kāds lietotājs ironizēja, ka Zelenskis un Penns sava auguma dēļ tāpat nebūtu aizseguši skatītājiem skatu, bet cits abu tikšanos īsi raksturoja ar vārdiem – “aktieris ar aktieri”. Vairāki cilvēki interesējās, kādā valodā abi sarunājušies un par ko runājuši.
Penna vizīte notika laikā, kad Ukraina atzīmēja neatkarības atjaunošanas 35. gadadienu. Holivudas aktieris jau gadiem publiski atbalsta Ukrainu un kopš Krievijas sāktā pilna mēroga iebrukuma valsti apmeklējis vairākkārt.
Vizīšu laikā viņš ticies ar Ukrainas militārpersonām, politiķiem un valsts amatpersonām, kā arī veidojis dokumentālus darbus par karu. Penna braucieni uz Kijivu kara laikā regulāri piesaistījuši arī starptautisko mediju uzmanību.
Volodimirs Zelenskis un Ukrainas pirmā lēdija Olena Zelenska pasniedza Pennam apbalvojumu “Ukrainas nacionālā leģenda”.
Tas tiek piešķirts cilvēkiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Ukrainas attīstībā, kā arī tās kultūras, vēstures un vērtību popularizēšanā. Amerikāņu aktieris apbalvojumu saņēma par ilgstošo atbalstu Ukrainai un starptautiskās sabiedrības uzmanības pievēršanu Krievijas sāktajam karam.
Penns vairākkārt publiski uzsvēris nepieciešamību turpināt palīdzēt Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju. Tomēr šoreiz lielāko uzmanību izpelnījās nevis oficiālas uzrunas, bet gan īsā un nepiespiestā saruna ar Zelenski, abiem sēžot uz zāles grīdas.