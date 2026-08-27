Divi Frankfurtes lidostas darbinieki miruši no malārijas; vēl četri ārstējas
Divi Frankfurtes lidostas darbinieki miruši, vēl četri ārstējas no malārijas - Eiropā šīs slimības uzliesmojumi ir ārkārtīgi reti.
Vācijas veselības iestādes pieļauj, ka infekciju pārnēsājošie odi lielākajā valsts lidostā nonākuši ar kādu lidmašīnu.
Lidostā izvietotas odu lamatas. Noķertos kukaiņus nosūtīs uz laboratoriju analīzēm, lai noteiktu to sugu un izcelsmi.
"Diemžēl mums jāapstiprina, ka viens no darbiniekiem ir miris infekcijas dēļ," BBC sacīja Frankfurtes lidostas operatora uzņēmuma "Fraport" pārstāvis. "Mēs visiem darbiniekiem esam snieguši visaptverošu informāciju un iesakām vērsties pie ārsta, ja parādās jebkādi simptomi."
Trešdienas vakarā Vācijas amatpersonas paziņoja, ka no malārijas miruši divi lidostas darbinieki. Slimības uzliesmojumu izmeklē Frankfurtes Veselības pārvalde.
Kā noskaidroja BBC, inficējušies seši vīrieši, kuri strādāja dažādos amatos un dažādās lidostas daļās. Speciālisti analizē viņu asins paraugus, lai noskaidrotu, vai viņus inficējis viens un tas pats ods vai arī dažādi odi.
Jūlijā tika ziņots par četriem inficētiem darbiniekiem.
Roberta Koha institūts - Vācijas federālā iestāde un zinātniski pētnieciskais institūts, kas nodarbojas ar slimību kontroli un sabiedrības veselību, - iepriekš ziņoja, ka šie četri cilvēki saslimuši laika posmā no 4. līdz 6. jūlijam, bet odi lidostā nonākuši ar lidmašīnu.
Vācijas varas iestādes neprecizē, no kuras valsts varētu būt ieradusies lidmašīna, kurā atradās odi.
Institūts norādīja, ka Vācijā malārijas gadījumi gandrīz vienmēr tiek konstatēti cilvēkiem, kuri atgriezušies no ceļojumiem uz reģioniem, kur šī slimība ir izplatīta.
Malārijas pārnešana tieši Vācijas lidostā notiek ārkārtīgi reti.
"Ceļojumu vēstures neesamība var novest pie novēlotas diagnozes noteikšanas. Novēlota diagnostika palielina smagas slimības gaitas risku," teikts institūta epidemioloģiskajā biļetenā.
Iepriekšējais tā dēvētās lidostas malārijas gadījums tika reģistrēts 2023. gadā - arī Frankfurtes lidostā.
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem malārija ir slimība, ko cilvēkam pārnēsā noteiktu sugu odu kodumi, un tā galvenokārt sastopama tropu reģionos.
Infekciju var novērst un izārstēt. To izraisa parazīts, un tā netiek pārnesta no cilvēka uz cilvēku. Tajā pašā laikā slimības simptomi var būt gan viegli, gan dzīvībai bīstami.