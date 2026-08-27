Postošajos plūdos Nepālā, iespējams, pazuduši vismaz 15 ceļotāji no Latvijas
Ārlietu ministrija (ĀM) saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā, ar kuriem šobrīd nav iespējams sazināties, atklāja ministrijā.
Tajā informē, ka vakar, 26. augusta, vakarā uz ĀM Konsulārā departamenta diennakts dežuranta ārkārtējās situācijās ārvalstīs tālruni sāka pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kuri šobrīd atrodas Nepālā.
ĀM saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām.
Ņemot vērā to, ka grupas nav reģistrējušās Konsulārajā reģistrā, šobrīd ĀM nevar pateikt ne konkrētu tūristu skaitu, kas atrodas Nepālā, ne viņu plānotos ceļojuma maršrutus.
Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd dara visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu.
Jau vēstīts, ka Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 162 cilvēki, ceturtdien ziņo amatpersonas.
Vēl 823 cilvēki, tajā skaitā vismaz 579 tūristi, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts.