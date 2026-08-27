Ar privāto lidmašīnu pretī jaunai dzīvei: princis Harijs un Megana Mārkla atgriezušies Lielbritānijā
Princis Harijs un Megana Mārkla sešus gadus pēc pārcelšanās uz ASV atgriezušies Lielbritānijā, lai tur sāktu jaunu dzīves posmu. Saseksas hercogs un hercogiene trešdien privātā lidmašīnā ieradušies Birmingemas lidostā, un tiek uzskatīts, ka kopā ar viņiem bijuši arī bērni – princis Ārčijs un princese Lilibeta.
Ģimene Lielbritānijā ieradusies trešdien ap pusdienlaiku. Tiek ziņots, ka šoreiz tā nav tikai īslaicīga vizīte – ģimene esot atgriezusies, lai atkal dzīvotu Apvienotajā Karalistē.
Ceļam no Losandželosas ģimene izvēlējusies greznu privāto lidmašīnu, kurā iespējams uzņemt līdz 13 pasažieriem. Nakts lidojumiem tās salons pārveidojams par guļamtelpu ar divguļamo gultu un atsevišķām guļvietām. Lidmašīnā pieejami mīksti ādas sēdekļi, dīvāns atpūtai un divas plašas labierīcību telpas ar zīmolu kosmētikas piederumiem. Bagāžas nodalījumā iespējams ievietot līdz 15 ceļasomām. Tā kā Harijs un Megana gatavojas jaunai dzīvei Lielbritānijā, tiek pieļauts, ka pārējās ģimenes mantas tiks nogādātas atsevišķi.
Šāds komforts izmaksā iespaidīgu summu – privāts lidojums no Losandželosas uz Lielbritāniju var maksāt 150 000–200 000 sterliņu mārciņu jeb aptuveni 175 000–234 000 eiro.
Arī pirms sešiem gadiem, pametot Lielbritāniju, Harijs un Megana izmantoja privāto lidmašīnu. Kadri no toreizējā ceļojuma vēlāk tika parādīti 2022. gada “Netflix” dokumentālajā seriālā “Harry & Meghan”. Lidmašīnas salons bijis pietiekami plašs, lai tajā brīvi varētu pārvietoties arī pāra suņi, savukārt Harijam, Meganai un viņas mātei Dorijai Raglandai bijušas ērtas, nodalītas sēdvietas.
Tiek ziņots, ka ar privāto lidmašīnu Saseksas ģimene Lielbritānijā ieradās arī 2022. gadā, lai piedalītos karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas pasākumos. Tas toreiz bija Ārčija un Lilibetas pirmais tālais lidojums uz Apvienoto Karalisti.
Pagaidām nav zināms, kur ģimene devusies uzreiz pēc ierašanās. Viena no iespējamām pieturvietām ir Altorpas muiža, kur dzīvo Harija tēvocis grāfs Čārlzs Spensers un kur ģimene viesojusies jau vasaras sākumā. Tāpat tiek pieļauts, ka Harijs, Megana un bērni devušies uz savu jauno dzīvesvietu Kotsvoldā. Drošības apsvērumu dēļ tās precīza atrašanās vieta netiek atklāta.
Savukārt ierašanās Birmingemā radījusi minējumus, ka Harijs nav uzaicināts pievienoties pārējai karaliskajai ģimenei Balmoralas pilī Skotijā. Tur vasaras brīvdienas pašlaik pavada karalis Čārlzs III un citi karaliskās ģimenes locekļi.