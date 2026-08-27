Francijā autovadītājs ietriecies pūlī.
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Šodien 08:37
Krievijā dzimis vīrietis Francijā apzināti ietriecies cilvēku pūlī; viens bojāgājušais
Trešdienas vakarā Francijas ziemeļrietumos kāda vīrieša vadīts automobilis ietriecies pūlī pie autobusa pieturas, nogalinot vienu un ievainojot desmit cilvēkus.
Septiņi no cietušajiem atrodas kritiskā stāvoklī, bet trīs guvuši tikai vieglus ievainojumus.
Policija ziņo, ka ap plkst. 22.15 (plkst. 23.15 pēc Latvijas laika) autovadītājs apzināti ietriecies pūlī iepretī Kānas dzelzceļa stacijai.
Tomēr pilsētas prokurora vietnieks izteicies, ka noziedzniekam, domājams, nav bijis ar terorismu saistīta motīva.
Lai gan vainīgais no notikuma vietas aizbēga, vēlāk viņš tika aizturēts aptuveni 20 kilometrus no Kānas esošajā Uistreamā.
Autovadītājs izrādījās kāds 26 gadus vecs Krievijā dzimis vīrietis, kas jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā.