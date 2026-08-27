Krievijā dzimis vīrietis Francijā apzināti ietriecies cilvēku pūlī; viens bojāgājušais
Foto: AFP/Scanpix
Francijā autovadītājs ietriecies pūlī.
Pasaulē

Krievijā dzimis vīrietis Francijā apzināti ietriecies cilvēku pūlī; viens bojāgājušais

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Trešdienas vakarā Francijas ziemeļrietumos kāda vīrieša vadīts automobilis ietriecies pūlī pie autobusa pieturas, nogalinot vienu un ievainojot desmit cilvēkus.

Krievijā dzimis vīrietis Francijā apzināti ietriec...

Septiņi no cietušajiem atrodas kritiskā stāvoklī, bet trīs guvuši tikai vieglus ievainojumus.

Policija ziņo, ka ap plkst. 22.15 (plkst. 23.15 pēc Latvijas laika) autovadītājs apzināti ietriecies pūlī iepretī Kānas dzelzceļa stacijai.

Tomēr pilsētas prokurora vietnieks izteicies, ka noziedzniekam, domājams, nav bijis ar terorismu saistīta motīva.

Lai gan vainīgais no notikuma vietas aizbēga, vēlāk viņš tika aizturēts aptuveni 20 kilometrus no Kānas esošajā Uistreamā.

Autovadītājs izrādījās kāds 26 gadus vecs Krievijā dzimis vīrietis, kas jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā.

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