CIP direktors Maskavā brīdinājis Krieviju neuzbrukt Latvijai un pārējām Baltijas valstīm
ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu, tīmekļa izdevumam "Politico" trešdien apgalvojušas divas informētas personas.
Retklifa "vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm", izteicies viens no avotiem. Otrs avots piebildis, ka CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai.
Iepriekš arī laikraksts "The Wall Street Journal" trešdien vēstīja, ka Retklifs brīdinājis Krieviju neuzbrukt NATO dalībvalstīm.
Sīkākus paskaidrojumus avīze nav sniegusi.
Kā ziņots, CIP direktors no Rīgas ar ASV militāro lidmašīnu otrdienas rītā negaidīti ieradās Maskavā, bet vakarā devās atpakaļceļā.
ASV prezidents Donalds Tramps intervijā konservatīvajam radiožurnālistam Glenam Bekam trešdien izteicās, ka Retklifa viesošanās Maskavā bijusi "rutīnas" vizīte, kuras laikā viņš pārrunājis Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu.
"Mēs vēlētos, lai karš pret Ukrainu beigtos," piebilda Baltā nama saimnieks.
Savukārt Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs trešdien paziņoja, ka Retklifa vizītes mērķis bijuši "kontakti starp specdienestiem", bet nekādas tikšanās ar Putinu neesot bijis.