Par uzbrukuma plānošanu Slovākijas dronu ražotnei aizturētie ir Latvijas un Ukrainas pilsoņi.
Pasaulē
Vakar 23:11
Saistībā ar uzbrukuma plānu Slovākijas dronu rūpnīcai aizturēti divi Latvijas pilsoņi
Aizdomās par uzbrukuma plānošanu lidrobotu rūpnīcai Slovākijā aizturētās trīs personas ir Latvijas un Ukrainas pilsoņi, trešdien ziņo Vācijas mediji.
Ietekmīgais nedēļraksts "Der Spiegel" vēsta, ka viens Latvijas pilsonis aizturēts Hamburgā, bet vēl viens Latvijas pilsonis un viens Ukrainas pilsonis aizturēti Slovākijā.
Slovākijas Organizētās noziedzības apkarošanas direktorāts otrdien paziņoja, ka novērsts ļaunprātīgas dedzināšanas mēģinājums lidrobotu ražotnē valsts austrumos un ka aizdomās par šo noziegumu aizturēti trīs ārvalstnieki.
Aizturētajiem konfiscēts benzīna un polistirola jeb paštaisīta napalma maisījums, instrumenti, telefoni, sporta kamera un ar roku zīmēts objekta plāns.
Viņi apsūdzēti par gatavošanos grupā un pēc iepriekšējas vienošanās izdarīt noziegumu, kas rada vispārēju apdraudējumu.