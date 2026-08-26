Nepāla piedzīvo vienu no pēdējo gadu smagākajām dabas katastrofām.
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Šodien 22:27
Cilvēkus aiznes kopā ar mājām un automašīnām - Nepāla piedzīvo vienu no pēdējo gadu smagākajām dabas katastrofām
Nepālā pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 157 cilvēki, trešdien ziņo amatpersonas.
Vēl 403 tūristi, tajā skaitā 342 ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts.
Savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz trīs cilvēki, bet 265 pazuduši bez vēsts.
Bez vēsts pazuduši skaitās arī 28 policisti.
Nepālas Tūrisma padome pavēstījusi, ka starp pazudušajiem ir 133 indieši, kas devās svētceļojumā uz hinduistu svētvietu Kailaša kalnā Tibetā.
Pazudušo vidū ir arī 47 ASV pilsoņi, 34 austrālieši, 33 briti un 24 kanādieši, kā arī tūristi no Spānijas, Lietuvas un Vācijas.