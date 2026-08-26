Spānijā pirotehnikas eksplozijā ievainoti vismaz 50 cilvēki
Pirotehnikas eksplozijā ikgadējās fiestas sākumā Spānijas ziemeļos trešdien ievainoti vismaz 50 cilvēki, no kuriem trīs nogādāti slimnīcā ar apdegumiem, ziņo atbildīgās institūcijas.
Incidents notika ap pusdienlaiku Noainā, kad no rātsnama balkona tika izšauta raķete, lai atklātu festivālu, kas veltīts pilsētas aizbildnim Svētajam Miķelim.
Amatpersonas paziņoja, ka pirmās raķetes dzirksteles, domājams, aizdedzināja vairākas citas raķetes, ko bija paredzēts palaist vēlāk. Tā rezultātā vairākas no tām ietriecās laukumā esošajā pūlī.
Trīs vīrieši nogādāti slimnīcā ar apdegumiem.
Vēl 47 cilvēkiem palīdzība sniegta Noainas veselības centrā. Cilvēkiem pēc notikušā aizkritušas ausis, ir apdegumi un citas traumas.
Spānijas televīzijā pārraidītos videomateriālos redzams, ka cilvēki, no kuriem daudzi tērpušies tradicionālajā baltajā apģērbā ar sarkanām šallēm, dodas prom no rātsnama, kad eksplodē pirotehnika.
Ikgadējā fiesta pilsētā netālu no Pamplonas ilgst piecas dienas, kuru laikā notiek tādi pasākumi kā procesijas, kopīgas maltītes un koncerti. Svinības turpinājās kā plānots, neskatoties uz nelaimes gadījumu.