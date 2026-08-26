ASV prezidents Donalds Tramps ar Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktoru Džonu Retklifu
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Šodien 16:58
Tramps skaidro CIP direktora Retklifa pēkšņo došanos no Rīgas uz Maskavu
ASV prezidents Donalds Tramps intervijā konservatīvajam radiožurnālistam Glenam Bekam izteicies, ka Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktora Džona Retklifa vizīte Maskavā varot dot kādus rezultātus, trešdien ziņo aģentūra "Reuters".
Tramps apgalvojis, ka tā zināmā mērā bijusi "rutīnas" vizīte, kuras laikā Retklifs esot pārrunājis Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. "Mēs vēlētos, lai karš pret Ukrainu beigtos," piebildis Baltā nama saimnieks.
Kā ziņots, CIP direktors no Rīgas ar ASV militāro lidmašīnu otrdienas rītā negaidīti ieradās Maskavā, bet vakarā devās atpakaļceļā.
Līdz šim ASV puse viņa vizīti nebija komentējusi.
Savukārt Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs trešdien paziņoja, ka Retklifa vizītes mērķis bijis "kontakti starp specdienestiem", bet nekādas tikšanās ar Putinu neesot bijis.