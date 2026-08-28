"Nevarēju ar to samierināties!" Ieceļotājas nosauktie "mīnusi" dzīvei Vācijā liek saraukt uzacis
Sieviete, kura trīs gadus nodzīvoja Vācijā, atzina, ka pie dažiem vietējiem paradumiem tā arī nav spējusi pierast.
Par savu pieredzi viņa pastāstīja platformā @Threads. Jo īpaši autore pievērsa uzmanību neērtajam veikalu darba laikam. Svētdienās lielākā daļa veikalu Vācijā vienkārši nestrādā, bet aptiekas tiek slēgtas daudz agrāk. "99% aptieku slēdzas plkst. 19.00, tas nozīmē, ka aizej no darba pulksten 19.00 un jau 19.05 vairs nevari nopirkt sev zāles," norādīja sieviete, kura oriģināli nāk no Ukrainas.
Tālāk meitene uzsvēra vēl kādu viņai neierastu lietu - stingri noteikto atkritumu šķirošanas grafiku, kad tos drīkst izmest tikai noteiktās dienās un laikos.
"Daži atkritumu veidi ir jāizmet ļoti konkrētā laikā. Mani tas patiešām ļoti kaitināja, it kā es atrastos matricā," viņa dalījās pieredzē.
Noslēgumā ukrainiete piebilda, ka viņu neapmierina arī tā dēvētais radio nodoklis - obligāts maksājums, kas tiek aprēķināts nevis pēc dzīvoklī dzīvojošo cilvēku skaita vai tā, vai mājoklī ir televizors vai radio, bet gan vienkārši pēc fakta, ka persona dzīvo konkrētā dzīvesvietā.
"Pat ja tu to nekad neklausies, tev tas tik un tā ir jāmaksā," norādīja meitene.
Ja raugās no cilvēka, kurš pārceļas no Latvijas uz Vāciju, perspektīvas, visbiežāk kā lielākos ieguvumus min augstāku algu līmeni, sociālo drošību, darba kultūru, medicīnas pieejamību un bērnu ģimeņu atbalsta sistēmu.
Savukārt biežākie mīnusi ir birokrātija, valodas barjera, mājokļu dārdzība lielajās pilsētās un grūtāka draudzību veidošana ar vietējiem, vēsta portāls "countrytolive.com".