Lietuvā vētras dēļ izsludināta ekstremālā situācija - lauksaimniekiem milzu zaudējumi
Lietuvas valdība aizvadītās nedēļas nogales vētras nodarītā kaitējuma lauksaimniekiem dēļ trešdien izsludināja valstī ekstremālo situāciju.
"Galvenais mērķis [ekstremālās situācijas izsludināšanai] ir sniegt reālu palīdzību mūsu lauksaimniecības uzņēmumiem, kas nonākuši ārkārtējos apstākļos un nespēj izpildīt savas saistības, kā arī vērsties pie Eiropas Komisijas un apsvērt iespēju izmantot valsts rezerves fondus, lai kompensētu vai samazinātu zaudējumus," valdības sēdē sacīja zemkopības ministrs Ķēstutis Mažeika.
Viņš norādīja, ka vislielākie ražas zaudējumi ir Rietumlietuvā, kur cietuši 30-60% kultūraugu.
"Saskaņā ar šiem datiem tiek lēsts, ka cietuši apmēram 56 000 hektāru vai pat vairāk kultūraugu," teica Mažeika.
Pēc viņa sacītā, pākšaugu audzētāju zaudējumi var sasniegt 150 000 eiro, turklāt 30 000 broileru gājuši bojā elektroapgādes pārtraukuma dēļ kādā putnu fermā, kas radījis zaudējumus aptuveni 400 000 eiro apmērā.
"Tikai pēc Panevēžas rajona pašvaldības provizoriskajiem datiem, bojāti un iznīcināti vismaz 100 hektāri augļu dārzu. Vētra un elektroapgādes pārtraukumi tieši skāra lopkopības un putnkopības nozares," teica Mažeika.
"Mēs saņēmām informāciju par zaudējumiem, ko sēņu audzētāji cietuši elektroenerģijas trūkuma dēļ, - cietusi visa raža," viņš piebilda.
Turklāt cietusi ūdensapgāde, lopkopības saimniecības, saimniecību ventilācija, kā arī lopbarības uzglabāšana, norādīja ministrs.
"Situāciju ar zaudējumu apjoma novērtēšanu sarežģī arī sakaru un interneta darbības traucējumi," teica Mažeika.
Jau ziņots, ka vētra Lietuvā, tāpat kā Latvijā, plosījās pagājušajā nedēļas nogalē, nodarot lielus postījumus.