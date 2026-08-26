Par spīti pretrunīgi vērtētajiem izteikumiem par Ukrainas dalību NATO, Zelenskis apbalvo Masku
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piešķīris Brīvības ordeni miljardierim un kompānijas "SpaceX" īpašniekam Īlonam Maskam, liecina Ukrainas prezidenta oficiālajā vietnē publiskotais rīkojums.
Maskam ordenis piešķirts "par izciliem personīgiem sasniegumiem cilvēka dzīvības un brīvības aizstāvēšanā un attiecību attīstībā starp Ukrainas un Amerikas Savienoto Valstu tautām", pausts otrdien parakstītajā dokumentā.
2024. gada aprīlī Masks paziņoja, ka Ukrainas pievienošanās NATO novedīs pie kodolkara. Tā viņš komentēja platformā "X" publicētu video, kurā toreizējais ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens paziņoja, ka Ukraina kļūs par alianses dalībvalsti.
Masks norādīja, ka tieši tā sākas filma par kodolapokalipsi.
Janvāra beigās, pieaugot satelītinterneta "Starlink" termināļu izmantošanai Krievijas uzbrukuma dronos, "SpaceX" sāka īstenot virkni pasākumu, lai atslēgtu Krievijas pusi no šī satelītu sakaru tīkla.
Vēlāk toreizējais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs paziņoja, ka Ukraina izveidos "Starlink" termināļu "balto sarakstu". Valsts teritorijā drīkstēs darboties tikai šajā sarakstā iekļautie termināļi.
Nesen izskanēja, ka Ukraina lūdz atļauju izmantot ar "Starlink" aprīkotus dronus pret Krievijas ballistisko raķešu palaišanas iekārtām Krievijas teritorijā līdz 200 kilometru dziļumā,
"Financial Times", atsaucoties uz saviem avotiem, ziņoja, ka tam būs nepieciešams Maska apstiprinājums.
Ar "Starlink" aprīkoti droni izmanto "SpaceX" satelītu tīklu, lai uzturētu uzticamākus sakarus ar operatoriem lielākos attālumos nekā parastajos radio kanālos, vienlaikus tie ir aizsargātāki pret parastiem traucēkļiem.
Šādi droni jau ir pierādījuši savu efektivitāti kaujas laukā Ukrainā. Analītiķi uzskata, ka, ja tos varētu izvietot ārpus Ukrainas robežas, tie varētu izrādīties ļoti noderīgi Krievijas raķešu palaišanas iekārtu atklāšanā.