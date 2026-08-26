Divi Deni Saliveni var izšķirt, vai Tramps saglabās kontroli pār Senātu. Cīņā iesaistījies trešais Dens Salivens!
ASV strauji tuvojas Kongresa vidustermiņa vēlēšanas, kas noteiks, vai prezidents Donalds Tramps saglabās kontroli pār abām palātām. Ja aptaujas liecina, ka Trampa republikāņiem Pārstāvju palātā 3. novembrī draud zaudējums, tad kauja par Senātu solās būt sīva līdz pēdējam brīdim, un šeit izšķiroša nozīme būs dažiem štatiem, no kuriem visneparastākā, pat savā ziņā komiska aina ir Aļaskā.
Vispirms par situāciju: pašlaik republikāņiem pašlaik pieder 53 mandāti Senātā, demokrātiem 45 un viņus atbalstošajiem neatkarīgajiem divi. Cīņa šoruden notiks par 33 mandātiem Senātā. Lai pārņemtu vadību Senātā, demokrātiem ar neatkarīgajiem ir jāiegūst vairākums, jo 50:50 situācijā izšķirošā balss pieder viceprezidentam, kurš šobrīd ir Trampa uzticamais sabiedrotais Deivids Venss. Kamēr gan republikāņi, gan viņu pretinieki šobrīd par puslīdz drošiem var uzskatīt 47 mandātus, prognozes liecina, ka Senāta vairākuma liktenis izšķirsies sešos atlikušajos štatos: Meinā, Ohaio, Mičiganā, Aiovā, Teksasā un Aļaskā. Atšķirībā no vairuma štatu Senāta vēlēšanās Aļaskā vispirms noskaidro četrus populārākos kandidātus neatkarīgi no viņu partijas piederības, un šie politiķi novembrī piedalās vēlēšanās, lai izraudzītos štata pārstāvi ASV Senātā.
Kādēļ gan daudzu uzmanība ir pievērsta tieši Aļaskai? Lieta tāda, ka uz pārvēlēšanu Senātā kandidē republikānis Dens Salivens, kura galvenā sāncense ir demokrāte, bijusī Pārstāvju palātas deputāte Mērija Peltola, bet labāko četriniekā pēc 18. augusta vēlēšanu pirmās kārtas iekļuvis arī kāds pensionētais skolotājs. Viņu sauc Dens Salivens, tieši tāpat kā štata republikāņu galveno cerību. Situāciju padarītu vēl jocīgāku, par atbalstu senatoram Denam Salivenam jau paziņojis bijušais štata lielākās pilsētas Ankoridžas mērs, kuru arī sauc Dens Salivens!
61 gadu vecais Dens Salivens ir ASV senators kopš 2015. gada. Viņš jau publiski apsūdzējis savu vārdabrāli mēģinājumā apmuļķot vēlētājus, lai palīdzētu Mērijai Peltolai. Senators apgalvoja, ka tik neparasta konkurenta iesaistīšanās ir koordinēts demokrātu un Peltolas kampaņas mēģinājums jaukt vēlētāju prātus.
Viņa konkurents, 69 gadus vecais Dens Salivens no Pītersbergas kategoriski noliedzis, ka viņa vēlēšanu kampaņa ir krāpnieciska vai demokrātu organizēta, un arī demokrātu partijas amatpersonas kategoriski noliegušas jelkādu partijas saistību. Viņš panāca tiesības kandidēt pēc tam, kad Aļaskas Augstākā tiesa atcēla štata vēlēšanu komisijas lēmumu liegt viņam dalību vēlēšanās.
Tādējādi vēlētājiem biļetenos nācās Salivenus atšķirt pēc vidējā vārda iniciāļiem, taču maz ticams, ka identiski vārdi un uzvārdi būtiski ietekmēja rezultātu. Peltola saņēma 48,2 procentus balsu, senators Dens S. Salivens 42,6 procentus, kamēr Dens Dž. Salivens tikai 2,5 procentus. Ceturtās vietas ieguvējs vēl nav noskaidrots, pretendentu atbalsts svārstās viena procenta līmenī.
Zinot, cik svarīgs ir rezultāts Aļaskā, Tramps vēlēšanu dienā aicināja štata vēlētājus “būt uzmanīgiem” un balsot par “īsto Denu Salivenu”, paužot atbalstu senatoram. Savukārt viņa sāncensis Salivens pavēstīja, ka prezidents ir “vairāk ieinteresēts paaugstināt tarifus sabiedrotajiem, nevis samazināt pārtikas, mājokļu un enerģijas izmaksas”.
Jāpiebilst, ka līdzīgi "dubiltnieku" gadījumi bijuši arī Krievijā, taču tie bijuši apzināti organizēti, kad pret varai nevēlamiem kandidātiem izvirzīti ar tādu pašu uzvārdu atlasīti pretinieki, lai opozīcijas pārstāvjiem atņemtu balsis. Visnekaunīgākais gadījums noticis Sanktpēterburgā, kur 2021. gada Valsts domes un vietējo pašvaldību vēlēšanās Kremlim netīkamās partijas “Jabloko” pārstāvim, Sanktpēterburgas Likumdošanas sapulces “Jabloko” frakcijas vadītājam Borisam Višņevskim kā pretinieki uz Likumdošanas sapulces deputāta mandātu pretī stājās divi vīrieši Viktors Bikovs un Aleksejs Šmeļovs, kuri pirms vēlēšanām ne tikai oficiāli nomainīja savu vārdu un uzvārdu pret “Borisu Višņevski”, bet arī mainīja savu izskatu, lai izskatītos iespējami līdzīgāki sirmajam un bārdainajam opozicionāram.
Lai krāpšana būtu "likumīga", Sanktpēterburgas varas iestādes nolēma atļaut šiem dubultniekiem biļetenos nenorādīt savus "iepriekšējos" vārdus un uzvārdus, noraidot īstā Borisa Višņevska sūdzību. Krāpšana neizdevās, "īstais" Boriss Višņevskis tika ievēlēts Likumdošanas sapulcē, bet krāpnieki — ne. Uzreiz pēc "vēlēšanām" Bikovs nomainīja atpakaļ savu veco vārdu un uzvārdu, par Šmeļovu informācijas nav, bet, iespējams, to izdarīja arī viņš.
Pēdējo gadu laikā Krievijā ar tādiem "sīkumiem" vairs īpaši neķēpājas, un nevēlamos kandidātus un partijas vienkārši nepielaiž pie vēlēšanām, un nu jau pilnā nopietnībā apspriež ideju par vēlēšanu tiesību pilnīgu atņemšanu "politiski neuzticamām" personām, kuras aizvien izteiktāk sāk dēvēt par "tautas ienaidniekiem". Vai beigu beigās nonāks arī līdz prasībām viņus "nošaut kā trakus suņus", kā tas bija Krievijā aizvien vairāk cienītā asiņainā tirāna Josifa Staļina laikos, rādīs laiks.