Cik naudas vajag, lai pārceltos uz Dubaiju? Eksperti nosauc minimālo summu
Daudzi uzskata, ka pārcelšanās uz Dubaiju ir liels piedzīvojums - jūs ierodaties vienā no iespaidīgākajām pasaules pilsētām un sākat meklēt savu sapņu darbu.
Sociālajos tīklos tas bieži izskatās vienkārši. Tomēr realitātē pirmie mēneši var būt ļoti sarežģīti, īpaši, ja vēl nav atrasts darbs.
Kā raksta "Glamour", uz Dubaiju nevajadzētu pārcelties ar finansiālo drošības spilvenu tikai dažām nedēļām. Neprasīgam cilvēkam, kurš dzīvo viens, ieteicams nodrošināt līdzekļus vismaz trīs mēnešu dzīvošanas izdevumiem, bet drošāk būtu rēķināties ar četriem līdz sešiem mēnešiem.
Savukārt, ja vēlaties īrēt savu dzīvokli, iegādāties automašīnu vai plānojat dzīvot augstākā komforta līmenī, nepieciešamā summa var būt ievērojami lielāka.
Lielākā problēma - mājoklis
Īstermiņa mājokļu īre bieži vien ir ievērojami dārgāka nekā ilgtermiņa īre. Tāpēc daži cilvēki sākumā īrē istabu vai dzīvokli kopā ar citiem, bet uz savu dzīvokli pārceļas tikai tad, kad viņiem jau ir stabili ienākumi.
Turklāt jāņem vērā, ka pirmā mēneša izdevumi nav tikai mājokļa īres maksa. Tie ietver arī aviobiļetes, dzīvesvietu, pārtiku, transportu, mobilo sakaru izmaksas, iespējamos izdevumus, kas saistīti ar vīzas noformēšanu, darba meklēšanu un neskaitāmus citus sīkumus, kuriem mājās mēs pat varam nepievērst uzmanību.
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Kur var ietaupīt
Dubaijas metro un autobusu sistēma ir viegli pieejama daudzos pilsētas rajonos, un brauciena cena ar standarta sabiedriskā transporta karti vienas zonas ietvaros sākas no 3 dirhamiem. 30 dienu sabiedriskā transporta abonements maksā 140, 230 vai 350 dirhamus atkarībā no zonu skaita. (1 dirhams = 0,23 eiro)
Papildus ikdienas izdevumiem nepieciešams izveidot arī rezerves fondu neparedzētiem gadījumiem - piemēram, ja aizkavējas darba sākšana, neizdodas atrast darbu, rodas papildu izdevumi par dzīvesvietu vai nepieciešams neplānots brauciens uz mājām. Ar šādām situācijām var nākties saskarties.
Kāda summa būtu pietiekama?
Ja esat viens cilvēks, dzīvojat pieticīgi un jums nav darba līguma, eksperti iesaka izveidot finanšu drošības spilvenu aptuveni 7000 līdz 13 500 eiro apmērā. Ja jūsu plānos ietilpst arī sava mājokļa īre vai iegāde, automašīnas iegāde un vairāki mēneši darba meklējumu, jāsāk ar ievērojami lielāku summu.
Tiem, kuri strādā, situācija būs citāda
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Dažos gadījumos darba devējs var nodrošināt arī dzīvesvietu vai citus papildu labumus. Apvienotajos Arābu Emirātos darbojas arī bezdarba apdrošināšanas sistēma, kas noteiktos apstākļos var ierobežotu laiku sniegt atbalstu atbilstošiem darbiniekiem.