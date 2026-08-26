Mīklainais reiss caur Rīgu: Peskovs atbildējis, kāpēc CIP direktors "neplānoti" ieradās Maskavā
Foto: Scanpix.ee
Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs.
Pasaulē

Mīklainais reiss caur Rīgu: Peskovs atbildējis, kāpēc CIP direktors "neplānoti" ieradās Maskavā

Ārzemju nodaļa

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ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs ieradās Maskavā, lai "uzturētu kontaktus starp specdienestiem", Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja laikrakstam "The Washington Post", atbildot uz jautājumu par šo vizīti.

Mīklainais reiss caur Rīgu: Peskovs atbildējis, kā...

Peskovs nesniedza nekādu papildu informāciju. Sarunā ar TASS Peskovs precizēja, ka Retklifa kontakti ar Vladimiru Putinu "nebija plānoti".

CIP direktors Džons Retklifs Maskavā ieradās iepriekšējā dienā neizziņotā vizītē. Žurnālisti pamanīja ASV militāro transporta lidmašīnu, kas no rīta ieradās Maskavā.

Atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Peskovs paziņoja, ka Kremlim "nav informācijas" par šo lidmašīnu un ka šonedēļ nav plānotas tikšanās ar ASV administrācijas pārstāvjiem.

Saskaņā ar vienu no versijām Retklifa vizīte varētu būt saistīta ar Krievijā notiesātā ASV pilsoņa Čārlza Cimmermana atbrīvošanu. Savukārt cita versija paredz, ka CIP direktors ieradies, lai nodotu Putinam kādu "brīdinājumu".

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