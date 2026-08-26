Briest postoša vētra ar leģendas vārdu: pasauli pārsteidz savāda sakritība tūlīt pēc Dollijas nāves
Nākamā tropiskā vētra, kas šosezon izveidosies Atlantijas okeānā, iegūs nosaukumu "Dollija". Lai gan šis meteoroloģiskais notikums norisinās laikā, kad pasauli pāršalkusi vēsts par kantrīmūzikas zvaigznes Dollijas Pārtones došanos mūžībā, šī ir tikai sakritība un nav saistīta ar slavenās dziedātājas nāvi.
Vētru nosaukumus piešķir saskaņā ar Pasaules Meteoroloģijas organizācijas stingri noteiktām procedūrām, vēsta "Euronews". Sistēmas galvenais mērķis ir nodrošināt, lai brīdinājumos par bīstamiem laikapstākļiem nerastos pārpratumi, tāpēc nosaukumiem ir jābūt īsiem, viegli izrunājamiem un reģionā labi pazīstamiem.
Atlantijas okeāna vētru vārdu saraksti tiek izmantoti atkārtoti ik pēc sešiem gadiem, turklāt tajos alfabētiskā secībā mijas vīriešu un sieviešu vārdi.
No aprites vēlāk tiek izņemti tikai tie vārdi, kas bijuši saistīti ar nāvējošām vai īpaši postošām viesuļvētrām.
Kā norāda ASV Nacionālais viesuļvētru centrs, pašlaik sinoptiķi seko līdzi kādai laikapstākļu sistēmai pie Āfrikas rietumu krastiem. Jau otrdienas vakarā apstākļi uz dienvidiem no Kaboverdes salām bija labvēlīgi pērkona negaisu zonas attīstībai.
Tuvākās nedēļas laikā šī sistēma varētu pieņemties spēkā, kļūstot par zema spiediena apgabalu jeb tā dēvēto tropisko depresiju, kas ir sākotnējais vētras veidošanās posms.
Ja pastāvīgo vēju ātrums šajā sistēmā sasniegs vismaz 63 kilometrus stundā, tā tiks klasificēta kā tropiskā vētra un oficiāli iegūs vārdu "Dollija".
Šī gada Atlantijas viesuļvētru sezona sākās ar tropisko vētru "Artūrs", kas jūnijā sasniedza ASV Meksikas līča piekrasti. Jūlijā tropiskā vētra "Berta" atnesa spēcīgas lietavas Luiziānas un Teksasas štatos, savukārt augustā Atlantijas okeānā izveidojās un vēlāk izklīda tropiskā vētra "Kristobals".
Šīs sezonas meteoroloģiskās prognozes liecina, ka Atlantijas okeāna viesuļvētru sezona varētu būt vājāka par vidējo, ko daļēji ietekmē dabas fenomens El Ninjo. Paredzams, ka kopumā nosaukumus šosezon varētu saņemt astoņas līdz 14 tropiskās vētras. No tām trīs līdz sešas varētu sasniegt viesuļvētras spēku, bet viena līdz trīs – kļūt par lielām viesuļvētrām.
Tikmēr pasaule sēro par kantrimūzikas leģendu Dolliju Pārtoni, kura nomira ASV 80 gadu vecumā pēc īsas cīņas ar vēzi. Dziedātāja ilgi bija viena no nedaudzajām slavenībām, kuras visi mīlēja.
ASV prezidents Donalds Tramps izsludināja karogu nolaišanu pusmastā visā ASV teritorijā uz vienu nedēļu un nosauca Pārtones nāvi par "patiesu zaudējumu miljoniem cilvēku".