Ievainots lācis Somijā uzbrucis diviem medniekiem
Somijā medību laikā ievainots lācis uzbrucis diviem medniekiem. Incidents notika 21. augusta rītā Joensū pilsētas Uimaharju apkārtnē, Ziemeļkarēlijā.
Pēc policijas sniegtās informācijas, viens no medniekiem bija izšāvis uz pieaugušu lāču tēviņu. Dzīvnieks tika ievainots, un mednieks tam tuvojās, lai veiktu atkārtotu šāvienu. Taču, kad mednieks viņam bija pietuvojies, lācis pēkšņi īstenoja uzbrukumu un ievainoja mednieku.
Cietušais sauca pēc palīdzības, un pie viņa nekavējoties devās citi medību dalībnieki. Kamēr viņi sniedza pirmo palīdzību, lācis metās bēgt. Vēlāk divi mednieki kopā ar suni devās meklēt ievainoto dzīvnieku. Viņi atrada lāci netālu no pirmās uzbrukuma vietas, taču atrašanas brīdī dzīvnieks atkal veica uzbrukumu, ievainojot vienu no medniekiem. Otram medniekam izdevās lāci nomedīt un apturēt uzbrukumu. Abi cietušie tika nogādāti medicīniskās palīdzības saņemšanai. Policija nav publiskojusi informāciju par viņu ievainojumu smagumu.
Somijā pēc divu gadu pārtraukuma atjaunotas lāču medības
Somijā mīt vairāk nekā 2000 lāču, un pēc divu gadu pārtraukuma valstī šoruden atjaunotas lāču populācijas regulējošās medības. Somijas Medījamo dzīvnieku aģentūra informē, ka 2026. gada lāču medību sezona sākās 20. augustā teritorijās uz dienvidiem no ziemeļbriežu audzēšanas zonas.
Šajā sezonā izsniegtas atļaujas kopumā 182 lāču nomedīšanai. Tās paredzētas galvenokārt Somijas austrumu un centrālās daļas teritorijās, kur lāču populācijas blīvums ir visaugstākais. Savukārt ziemeļbriežu audzēšanas reģionā lāču medības tiek organizētas saskaņā ar noteiktām reģionālajām kvotām.
Kā ziņo aģentūra, lāču populācijas regulēšanas mērķis ir mazināt iespējamos apdraudējumus cilvēku drošībai, ierobežot dzīvnieku nodarītos postījumus īpašumiem un nepieļaut pārmērīgu lāču skaita pieaugumu atsevišķās teritorijās.
Kā iedzīvotājiem pasargāties no lāča?
Lai gan lāču uzbrukumi cilvēkiem ir ārkārtīgi reti, pētījumi liecina, ka viens no visefektīvākajiem veidiem lāču atbaidīšanai ir speciāls piparu aerosols. 2008. gadā veiktā pētījumā tika analizēti 83 gadījumi Aļaskā, kuros laikā no 1985. līdz 2006. gadam cilvēki izmantoja piparu aerosolu sastapšanās laikā ar lāčiem.
Pētījuma rezultāti liecina, ka aerosols nevēlamu lāča uzvedību apturēja 92% gadījumu sastapšanās ar brūnajiem lāčiem un 90% gadījumu sastapšanās ar melnajiem lāčiem. Cilvēki, kuriem bija līdzi aerosols un kuri nonāca ciešā kontaktā ar lāci, 98% gadījumu izvairījās no dzīvnieka radītiem ievainojumiem.
Tomēr pētnieki uzsver, ka neviena aizsardzības metode nav pilnībā droša, lai aizsargātos no lāču uzbrukumiem. Aerosola efektivitāti var ietekmēt vējš un konkrētie uzbrukuma apstākļi. Tāpat pētnieki norāda, ka svarīgi ir aerosolu turēt viegli pieejamā vietā, nevis somā vai mugursomā.