Plāno septembrī doties uz ārzemēm? Šajās Eiropas pilsētās atpūta izmaksās mazāk nekā 100 eiro dienā
Joprojām plāno doties uz ārzemēm septembrī? Tad, iespējams, vērts izvēlēties kādu no šiem 13 variantiem īsiem ceļojumiem uz Eiropas pilsētām.
Pēdējā gada laikā ceļošanas paradumi ir būtiski mainījušies - no tāliem lidojumiem arvien biežāk atsakās, jo strauji pieaug aviācijas degvielas cenas.
Ceļojumu uzņēmums "Thomas Cook" analizēja datus par vairāk nekā 50 populāriem galamērķiem, lai noskaidrotu izdevīgākos pilsētu ceļojumu variantus, kuros nakšņošana septembrī izmaksās mazāk nekā 100 eiro.
Aprēķinos tūrisma operators ņēma vērā vidējās izmaksas par nakšņošanu trīs zvaigžņu viesnīcā, vakariņām lētā restorānā, tasi kafijas, dienas biļeti sabiedriskajam transportam un ieejas maksu maksas apskates objektos.
Izdevīgākie pilsētu ceļojumi
Secinājums? Ja vēlaties par savu naudu iegūt pēc iespējas vairāk, dodieties uz Albānijas galvaspilsētu Tirānu - aptuvenās ceļojuma izmaksas šeit ir 59 eiro dienā vienai personai.
Nakšņošana trīs zvaigžņu viesnīcā vidēji izmaksā 32 eiro personai par nakti, vakariņas lētā restorānā - 8,50 eiro, bet glāze vietējā alus - tikai 1,50 eiro.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Otro vietu ieņēma Rumānijas galvaspilsēta Bukareste, kur maltīte ārpus mājas vidēji maksā nedaudz vairāk nekā 12 eiro, bet dienas autobusa biļete - aptuveni 1,50 eiro.
Labāko pieciniekā iekļuvušas arī divas pilsētas Turcijā: Antālija dala trešo vietu ar Polijas galvaspilsētu Varšavu, bet Stambula ierindojās piektajā vietā.
Stambulas viesnīcas izrādījās vienas no pieejamākajām - vidēji 28 eiro personai, savukārt maltīte lētā restorānā izmaksās 8-9 eiro.
"Austrumeiropas un Turcijas pilsētu galamērķi joprojām nemainīgi ir izdevīgi cenu ziņā, un, pieaugot tūristu skaitam, tie drīz vairs nebūs apslēpts noslēpums," norādīja "Thomas Cook" dinamisko ceļojumu pakotņu direktors Nikolass Smits.
Izdevīgākās Eiropas pilsētas un aptuvenās dienas izmaksas vienai personai
- Tirāna, Albānija - 59 €
- Bukareste, Rumānija - 66 €
- Antālija, Turcija - 78 €
- Varšava, Polija - 78 €
- Stambula, Turcija - 82 €
- Mugla, Turcija - 87 €
- Krakova, Polija - 87 €
- Viļņa, Lietuva - 90 €
- Frankfurte, Vācija - 90 €
- Liona, Francija - 91 €
- Tallina, Igaunija - 93 €
- Herakliona, Grieķija - 99 €
- Porto, Portugāle - 100 €