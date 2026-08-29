"Atvainojiet, vai mēs nevarētu samainīties vietām?": lidmašīnas pasažiere pēc šķietami nevainīga lūguma atmasko viltvārdi
Lūgums "Atvainojiet, vai mēs nevarētu samainīties vietām?", kas izskan ilga lidojuma sākumā, daudziem pasažieriem rada neērtības. No vienas puses, gribas palīdzēt, taču, no otras puses, sava sēdvieta bieži vien ir iepriekš rezervēta vai pat papildus apmaksāta.
Soctīklos sabiedrības uzmanību piesaistījis kāds biznesa klases pasažieres piedzīvotais. Viņa nonākusi situācijā, kas uzskatāmi parāda, kā cilvēki mēdz izmantot citu pieklājību.
Pie pasažieres vērsies kāds vīrietis ar lūgumu samainīties vietām, lai varētu sēdēt blakus dēlam, un apgalvoja, ka ceļo tikai kopā ar viņu. Taču pasažiere uzreiz pamanīja, ka kopā ar viņiem ir arī viņa sieva - tātad tā bija apzināta melošana un mēģinājums izraisīt līdzjūtību.
Viltība bija acīmredzama: viņai piedāvāja atteikties no savas labās vietas un pārsēsties uz pašu pēdējo rindu lidmašīnā. Pasažiere palika nelokāma un īsi atbildēja: "Es labāk palikšu savā vietā."
Taču īstais pārsteigums viņu gaidīja, kad uz savu vietu atnāca dēls. Izrādījās, ka tas nebija mazs bērns, bet gan aptuveni divdesmit gadus vecs jaunietis. Vecāki vienkārši mēģināja iegūt savam pieaugušajam dēlam labāku vietu uz cita pasažiera rēķina.
Kā rīkoties ar uzmācīgiem ceļabiedriem?
Jums ir pilnas tiesības palikt vietā, par kuru esat samaksājis vai kuru esat izvēlējies. Ja kāds lūdz jūs samainīties vietām, bet jūs to nevēlaties, der atcerēties dažus principus:
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Esiet pieklājīgs, bet konkrēts. Pietiek ar vienu frāzi: "Atvainojiet, es šo vietu iepriekš rezervēju un patiešām vēlos palikt šeit." Garāki skaidrojumi un atvainošanās otrai pusei var dot iespēju turpināt pārliecināšanu.
Novirziet pasažieri pie stjuartiem. Ja otrs pasažieris kļūst uzmācīgs vai prasīgs, iesakiet viņam vērsties pie apkalpes. Sēdvietu organizēšana ir viņu, nevis jūsu pienākums.