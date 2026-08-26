Izglābt izdevās tikai vienu: šausminošā ugunsgrēkā Pakistānas slimnīcā gājuši bojā 15 jaundzimušie
Ugunsgrēkā slimnīcas dzemdību nodaļā Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā gājuši bojā vismaz 15 jaundzimušie, paziņoja glābšanas dienestu pārstāvji.
Ugunsgrēku, visticamāk, izraisīja bojāta gaisa kondicionēšanas iekārta agrās rīta stundās, norādīja amatpersonas. Tika izglābts tikai viens no nodaļā esošajiem jaundzimušajiem. Ugunsgrēks tagad ir ierobežots.
Ugunsgrēks izcēlās Pakistānas Medicīnas zinātņu institūta (PIMS) dzemdību nodaļā. Ugunsgrēka izcelšanās brīdī bērnu istabā atradās vismaz 16 jaundzimušie.
Televīzijas kanāla "Geo News" kadros bija redzams blīvs dūmu mākonis un ugunsdzēsēji, kas strādāja notikuma vietā. Raidsabiedrība paziņoja, ka tiks sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloņus.
Pakistānas valsts slimnīcas nav iecienītas zemo standartu dēļ, un tie, kam ir tāda iespēja, izvēlas privātklīnikas, lai saņemtu labāku aprūpi. Nepietiekami stingrie drošības standarti Pakistānā ir atkārtoti izraisījuši traģēdijas.