Sankciju dēļ sākas panika: Irānā veidojas milzīgas rindas pēc degvielas
Irānas galvaspilsētā Teherānā otrdien veidojās garas rindas degvielas uzpildes stacijās pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu.
Vašingtona ir pievērsusies ekonomikas svirām apstākļos, kad 28. februārī sāktais karš pret Irānu ir nonācis strupceļā, miera sarunas ir apstājušās un satiksme caur Hormuza šaurumu lielākoties ir bloķēta.
ASV finanšu ministrs Skots Besents pirmdien izklāstīja plānus Irānas "ekonomiskai nosmacēšanai", sakot, ka "mērķis ir pārgriezt katru ekonomisko dzīvības līniju, kas uztur šo tirānisko režīmu".
Lai gan Irānas līderi uztver vienaldzīgi šo skarbo retoriku pēc gadu desmitiem ilgām sankcijām, daži galvaspilsētas iedzīvotāji bažījas, ka viņus varētu ietekmēt šie plāni.
Ziņu aģentūras AFP fotogrāfijās otrdien bija redzamas garas automašīnu rindas pie degvielas uzpildes stacijām pēc Irānas prezidenta personāla vadītāja Mohsena Hadži-Mirzaeji paziņojuma, ka benzīna kvotas tiks pārskatītas.
"Ir skaidrs, ka kvotas tika samazinātas, nemainot cenu, bet katram, kurš gribēs nopirkt vairāk benzīna, nekā paredz kvota, cena būs augstāka," Hadži-Mirzaeji paziņoja valsts televīzijā.
Irāna, reaģējot uz ASV paziņojumu, prognozēja "vēl vienu sakāvi" Vašingtonai.
"Mēs esam ilgi gaidījuši šādus plānus, valdība ir un bija gatava, un tai ir divu gadu plāns šo notikumu pārvaldībai," sacīja ekonomikas ministrs Ali Madanizade.