"Viņi nemēro visu šo ceļu tāpat vien!" Kas lika CIP šefam pēkšņi doties uz Maskavu?
ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs veicis iepriekš neizsludinātu vizīti Maskavā, ceļā izmantojot Rīgas lidostu kā starpnosēšanās punktu, apstiprinājušas ASV amatpersonas.
Vizīte notiek laikā, kad iestrēguši Vašingtonas centieni izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu, savukārt Maskavas un Teherānas ciešā sadarbība izraisa arvien lielāku satraukumu Rietumos, vēsta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL) un citi mediji.
Lidojumu izsekošanas dati liecina, ka ASV gaisa spēku militārā transportlidmašīna "Boeing C-17 Globemaster III" 25. augusta rītā izlidojusi no ASV militārās bāzes Endrūsā, veikusi starpnosēšanos Rīgā un devusies uz Maskavas Vnukovas lidostu.
Izdevums "The New York Times" vēsta, ka CIP vadītājs Maskavā pavadījis aptuveni četras līdz astoņas stundas un pēc tam pametis valsti.
Mediji arī atzīmē, ka lidojuma drošības nolūkos ASV administrācija iepriekš lūgusi Ukrainai uz laiku apturēt lidrobotu un raķešu triecienus Maskavas un Sanktpēterburgas reģionos.
Ne CIP, ne Baltais nams, ne Kremlis oficiālus komentārus par vizītes saturu un Retklifa sarunu partneriem pagaidām nav snieguši.
Šis ir pirmais zināmais Retklifa brauciens uz Krieviju, kopš viņš kļuva par CIP direktoru prezidenta Donalda Trampa administrācijā. Eksperti uzsver, ka klātienes tikšanās šādā līmenī joprojām ir ārkārtīgi retas.
Iepriekšējā zināmā CIP šefa vizīte Maskavā notika 2021. gada novembrī, kad toreizējais pārvaldes vadītājs Viljams Bērnss tikās ar Vladimiru Putinu, trīs mēnešus pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
"Viņi nemēro visu šo ceļu, ja vien tas nav svarīgi"
Analītiķi norāda, ka vizītes raksturs liecina par ārkārtīgi augstām likmēm. Krievijas eksperts un ASV bāzētās domnīcas "Saratoga Foundation" priekšsēdētājs Glens Hovards intervijā RFE/RL uzsvēra vizītes neparasto dabu: "CIP direktori nedodas uz Maskavu, ja vien viņiem nav ko lūgt," skaidroja Hovards.
"Viņi nemēro visu šo ceļu uz Krieviju, ja vien tas nav svarīgi. Bērnss turp devās 2021. gada novembrī pirms Krievijas iebrukuma, lai brīdinātu viņus neiebrukt Ukrainā."
Hovards arī vērsa uzmanību uz Retklifa reputāciju un ietekmi, uzsverot, ka ASV prezidents ieklausās izlūkdienesta vadītājā.
Fokusā Ukraina, Irāna un iespējamie hibrīddraudi
Eksperti izvirza vairākas versijas par negaidītās vizītes mērķiem. Demokrātiju aizsardzības fonda (FDD) Militārās un politiskās varas centra vecākais direktors Bredlijs Bovmens pauda cerību, ka vizītes laikā nodoti stingri brīdinājumi par Ukrainu.
"Ceru, ka viņa dienaskārtības galvenais punkts bija tieša prasība Vladimiram Putinam izbeigt šo klajo agresijas karu pret Ukrainu," sacīja Bovmens.
Viņš piebilda, ka Vašingtonai būtu nepārprotami jānorāda – ja karš netiks apturēts, pret Krieviju vērsīs arvien bargākus soļus, vienlaikus turpinot sniegt neatslābstošu atbalstu Ukrainai. Mediji ziņo, ka miera sarunas ar ASV starpniecību ir nonākušas strupceļā, neraugoties uz Trampa un Putina samitu Aļaskā 2025. gada augustā.
Kā otrs būtiskākais vizītes iemesls tiek minēta Krievijas militārā sadarbība ar Irānu, kas sakrīt ar ASV izziņoto ekonomiskās izolācijas stratēģiju pret Teherānu.
"Es ceru, ka viņš arī pateiks, ka Vladimiram Putinam labāk pārtraukt sniegt palīdzību Irānai satelītu palaišanā," uzsvēra Bovmens, norādot, ka Maskavai jāpārtrauc nodot informācija par mērķiem un dronu tehnoloģijām, kas apdraud arī ASV spēkus.
Līdzās Ukrainas un Irānas jautājumiem analītiķi pieļauj, ka sarunu dienaskārtībā varētu būt Rietumu izlūkdienestu bažas par iespējamām Krievijas hibrīdoperācijām pret NATO dalībvalstīm, testējot aliansi, kā arī jautājums par Krievijā joprojām ieslodzītajiem ASV pilsoņiem.